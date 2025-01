Mais populares: Deddy Corbuzier abre restaurante Padang com conceito único, sobre mitos sobre orgasmos femininos

VIVA – Uma série de artigos do mundo da saúde, sexo, diversidade e estilo de vida enfeitam as notícias do canal VIVA estilo de vida.co.id com críticas diversas e interessantes.

Um deles trata da questão do orgasmo que a mulher vivencia, se é verdade que é uma fase ‘principal’ tem ‘soprar’ Então a mulher irá liberar líquido automaticamente e imediatamente?

Essa resenha também se tornou um dos artigos mais populares do canal. VIVA estilo de vida.co.id na edição de domingo, 12 de janeiro de 2025. A matéria conseguiu atrair a atenção dos leitores.

Além disso, existem outros itens que também estão entre os mais populares.

A seguir está um resumo dos 4 artigos mais populares do canal. VIVA estilo de vida.co.id em Arredondamento ao longo de toda a edição de domingo, 12 de janeiro de 2025:

1. Quando você tem orgasmo, a mulher libera “água”?

 Ilustração de mulher/fazendo amor.

O orgasmo é uma condição na qual uma pessoa atinge o pico ou clímax da atividade sexual. Nas mulheres, esta condição geralmente pode ser alcançada através da estimulação de áreas sensíveis do corpo.

Existem duas áreas sensíveis nas mulheres que são frequentemente chamadas de centro do orgasmo: o ponto G e o clitóris. Ambos são muito sensíveis porque possuem muitos nervos periféricos.

2. Previsão do Zodíaco para domingo, 12 de janeiro de 2025, Câncer: não fale muito!

A previsão do zodíaco para domingo, 12 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Cada zodíaco tem uma cor e um número da sorte que podem ajudá-lo a enfrentar melhor os seus dias. Como é sabido, todos os signos do zodíaco certamente têm resultados de previsão diferentes.

3. Deddy Corbuzier abre suas asas no ramo culinário e abre um restaurante em Padang com um conceito único

 Inauguração do restaurante Padang Gadang Barubah, de propriedade de Deddy Corbuzier Foto: VIVA.co.id/Dede Idrus (Bandung)

Deddy Corbuzier está abrindo suas asas no mundo da culinária. Este homem, nascido em Jacarta em 28 de dezembro de 1976, acaba de abrir um restaurante em Padang chamado ‘Gadang Barubah’.

Este mágico e criador de conteúdo comemorou a inauguração de seu restaurante no Pollux Mall, Cikarang, Bekasi, no sábado, 11 de janeiro de 2025. Vários artistas também estiveram presentes para animar, como Praz Teguh, Eca Japasal e Habib Jafar.

4. Guia de 90 dias para alcançar um peso corporal ideal e um corpo em forma

 Joseph Chang, Shita Laxmita

Em meio à crescente conscientização sobre a importância de um estilo de vida saudável, o peso corporal ideal tornou-se um aspecto desejado por muitas pessoas de diversos círculos. Isto está de acordo com a opinião do CEO da NU Skin Indonesia, Shita Laksmita.

"Hoje em dia as pessoas estão mais atentas a estilos de vida saudáveis. Um dos objetivos é atingir o peso corporal ideal e promover a aparência e a saúde", explicado no lançamento do produto ageLOC TRME da Nu Skin no sul de Jacarta.