Mais populares: Kiano revela diferença na criação de Baim Wong e Paula, Syahrini carrega a primeira foto de sua princesa

VIVA – Uma série de matérias do mundo do entretenimento enfeitam as novidades do canal Showbiz VIVA.co.id com críticas diversas e interessantes.

Uma delas é sobre Kiano Tiger Wong, filho mais velho do casal de celebridades Baim Wong e Paula Verhoeven, que recentemente revelou as diferenças que sentiu na forma como seus pais o criaram.

Ele também contou a uma das cuidadoras de sua casa, Mba Irma. Essa resenha também se tornou um dos artigos mais populares do canal. Showbiz VIVA.co.id na edição de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

Esta notícia conseguiu atrair a atenção dos leitores ao longo de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Além disso, há também outros artigos que também estão entre os mais populares.

A seguir está um resumo dos 4 artigos mais populares do canal. Showbiz VIVA.co.id em Arredondamento ao longo de toda a edição de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025:

A chocante confissão de Kiano sobre a diferença nos métodos parentais de Baim Wong e Paula Verhoeven: com o pai…

 Paula, Baim, Kinao e Kenzo

Kiano revelou recentemente as diferenças que sentiu em relação à criação de seu pai e de sua mãe.

Em um vídeo postado no Instagram Stories da mãe, Paula, curiosa, imediatamente perguntou diretamente a Kiano. Leia mais Clique aqui.

De férias juntas no Japão, foi o que Desta e Natasha Rizky fizeram para evitar calúnias

Natasha Rizky e Desta foram recentemente ao Japão curtir férias com os filhos. Embora o casal esteja oficialmente divorciado desde junho de 2023, a sua solidariedade ainda é frequentemente demonstrada em público.

Para este feriado, Natasha Rizky e Desta não estiveram sozinhas, mas também acompanhadas pelos pais. Leia mais Clique aqui.

Fitri Salhuteru revela a natureza rude de Nikita Mirzani com as crianças: Lolly deu um tapa, foi arrastada e pisoteada

A disputa entre Nikita Mirzani e Fitri Salhuteru continua. A questão dos cuidados com a pele ainda não foi resolvida, Fitri Salhuteru e Nikita Mirzani também estão se atacando por causa de seus problemas pessoais, incluindo seus filhos.

Agora é a vez de Fitri Salhuteru revelar a alegada violência cometida por Nikita Mirzani contra a sua filha mais velha, Lolly. Leia mais Clique aqui.

5 meses após o parto, Syahrini carrega a primeira foto de sua princesa emocionada com o avô e a avó

 Reino Barack e Syahrini posam com seu amado filho

A figura de Syahrini está mais uma vez sob os holofotes dos usuários das redes sociais após seu último upload no início de 2025.

A partir de 2025, Syahrini foi vista compartilhando momentos de união com a família de Reino Barack e sua filha de cinco meses.

No upload, Syahrini é vista passando momentos relaxantes com seus dois sogros, Rosano e Reiko Barack, em um restaurante omakase em Cingapura. Leia mais Clique aqui.