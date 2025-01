Mais populares: Lista das empresas de Raffi Ahmad que faliram, razões pelas quais Hotman Paris se recusa a ser advogado de Nikita Mirzani

Jacarta – O grande nome de Raffi Ahmad aparentemente não garante que todos os seus negócios irão bem. Evidentemente, até agora várias empresas de Raffi Ahmad fecharam. Por outro lado, Hotman Paris rejeitou uma oferta de Nikita Mirzani para se tornar seu advogado no caso contra Vadel Badjideh.

Várias notícias se tornaram trending topics ao longo do dia. A seguir estão as 5 notícias mais populares do canal Showbiz VIVA, edição de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Eca, role!

Além de bem-sucedido, aqui estão 7 empresas de Raffi Ahmad que faliram

 Raffi Ahmad. Foto: Instagram @raffinagita1717.

Raffi Ahmad finalmente cumpriu a sua obrigação como Enviado Especial do Presidente para o Desenvolvimento da Geração Jovem e dos Trabalhadores das Artes de apresentar o Relatório de Riqueza dos Gestores do Estado (LHKPN). Infelizmente, a riqueza total do Sultão Andara ainda não é conhecida com certeza porque a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ainda está em processo de verificação do relatório.

Hotman Paris se recusa categoricamente a ser advogado de Nikita Mirzani: Não quero porque…

 Hotman Paris mostra Lamborghini Revuelto

O famoso advogado Hotman Paris Hutapea está mais uma vez sob os holofotes após decidir rejeitar a oferta da artista Nikita Mirzani, que o convidou para ser seu advogado no caso Lolly.

A atitude da irlandesa Bella vira destaque em meio à competição de 2 lindas mulheres para conquistar o coração de Ammar Zoni.

Depois de ter sido próximo de Zeda Salim, o ator agora está mais inclinado a uma dentista chamada Kamelia.

Lolly disse que a mãe entrou em contato com a Casa Segura para se torturar

 Lolly, filha mais velha de Nikita Mirzani

Na sexta-feira passada, Laura Meizani Mawardi escapou de um esconderijo. Depois de escapar do esconderijo, sabe-se que Laura procurou Razman para pedir para ser acompanhada à polícia do sul de Jacarta.

Aparentemente esta é a razão pela qual o Sr. Tarno tem muitas esposas.

A jovem esposa do mágico Pak Tarno, Dewi, expressou sua opinião sobre o motivo pelo qual seu marido tinha muitas esposas. Em entrevista ao podcast de Melaney Ricardo, Dewi disse que um dos motivos pelos quais Pak Tarno se casou com muitas mulheres foi porque sua esposa anterior não cumpriu seus desejos.

