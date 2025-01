Mais populares: PB IDI alerta programa MBG e avaliação de refeições nutritivas gratuitas após ser chamado de comida triste

Jacarta – O Conselho Executivo da Associação de Médicos da Indonésia (PB IDI) também alertou que o Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) deveria ser fornecido conforme planejado porque custa muito dinheiro. Enquanto isso, a avaliação do programa MBG tornou-se um tema quente de conversa nas redes sociais. Muitos internautas opinaram sobre o cardápio alimentar que as crianças recebem na escola.

Leia também: Câmara dos Deputados se reunirá com o governo para avaliar programa de alimentação nutritiva gratuita

Várias notícias se tornaram trending topics ao longo do dia. A seguir estão as 4 notícias mais populares do canal VIVA Lifestyle, edição de sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Gastando IDR 1,2 trilhão por dia, o PB IDI alerta que o programa MBG atinge o alvo: esse é o dinheiro dos nossos impostos, você sabe!

Leia também: Comerciantes de lanchonetes virais reclamam do impacto do programa de refeições nutritivas gratuitas nas escolas

 Refeições nutritivas gratuitas na Escola Secundária Islâmica Nurul Quran, Sukatani, Depok, Java Ocidental

O Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG) foi implementado em 26 províncias desde segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. O Conselho Executivo da Associação de Médicos da Indonésia (PB IDI) também alertou que este programa deveria atingir o alvo certo.

Leia também: Intérprete Bicasa diz que programa de alimentação nutritiva gratuita para grávidas é distribuído uma vez por semana

Leia mais aqui.

Previsão do Zodíaco Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, Aquário: tenha cuidado com suas pessoas de confiança

A previsão do zodíaco para sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Leia mais aqui.

Revisão de refeições nutritivas gratuitas, depois de serem chamadas de comida triste até ficarem com gosto ruim

 Um dos alunos que recebeu refeições nutritivas gratuitas.

O Esquema de Refeições Nutritivas Gratuitas lançado pelo Governo na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, recebeu uma resposta mista.

São muitas as crianças que reclamam do gosto ruim e acabam não terminando a comida. Sem falar nos internautas que rotularam o cardápio do MBG como “comida triste” porque as porções eram consideradas muito pequenas.

Leia mais aqui.

Gili Trawangan eleita o destino turístico número um do mundo

 Gili Trawangan. Foto:

A mídia estrangeira Traveland Leisure classifica o destino turístico Gili Trawangan em Lombok, West Nusa Tenggara, como o número um do mundo. Naturalmente, isto acrescenta uma nota positiva de que a Indonésia é realmente tida em conta no sector do turismo.

Leia mais aqui.