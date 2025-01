Mais populares: previsões do Zodíaco até que Jacarta tenha um novo destino turístico

Jacarta – A previsão do zodíaco para sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Por outro lado, Jacarta terá um novo destino turístico. Thamrin Nine apresenta a primeira plataforma de observatório da Indonésia, localizada no topo da Autograph Tower, o edifício mais alto da Indonésia e do hemisfério sul.

Psicóloga: É mais difícil lidar com crianças sem pai do que com crianças cujo pai morre

O papel do pai na criação dos filhos também é tão importante quanto o da mãe. No entanto, infelizmente, descobriu-se recentemente que muitas crianças perderam o papel de pai durante o seu desenvolvimento ou foram recentemente chamadas de órfãs.

Jacarta terá um novo destino turístico, o primeiro observatório da Indonésia

 Thamrin Nine, Centro de Jacarta.

É surpreendente que a poligamia seja permitida para ASN, Ustaz Khalid Basalamah disse isso uma vez…

O Governo Provincial DKI Jacarta (Pemprov) emitiu o Regulamento do Governador (Pergub) Número 2 de 2025, que regulamenta as autorizações de casamento e divórcio para o Aparelho Civil do Estado (ASN). Este Regulamento de Governança foi assinado pelo Governador em Exercício de Jacarta, Teguh Setyabudi, em 6 de janeiro de 2025. Um dos pontos importantes deste regulamento são os requisitos e mecanismos para ASNs que desejam submeter-se à poligamia.

Sem cuidados com a pele, Zaidul Akbar revela dicas práticas sobre o segredo para manter uma pele jovem e radiante

 Zaidul Akbar. Foto: youtube dr. Oficial de Zaidul Akbar.

Zaidul Akbar, consultor indonésio e praticante da medicina Sunnah, revela o segredo para obter uma pele radiante mesmo sem usar produtos para a pele. Esses métodos são considerados mais práticos e menos complicados.

