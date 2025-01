Mais populares: Previsões do Zodíaco para os domingos até que erros levem ao fracasso na perda de peso

Jacarta – É uma pena perder a previsão do zodíaco porque assim poderemos saber as previsões do destino que ocorrerá ao longo do dia. Entretanto, existem vários erros que raramente são cometidos no processo de perda de peso.

Várias notícias se tornaram trending topics ao longo do dia. A seguir estão as 4 notícias mais populares do canal VIVA Lifestyle, edição de domingo, 5 de janeiro de 2025.

Previsão do Zodíaco para domingo, 5 de janeiro de 2025, Gêmeos: faça o que seu parceiro quiser hoje

A previsão do zodíaco para domingo, 5 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Na década de 1980, o lixo em Kuta tornou-se uma bênção para a comunidade, mas agora é difícil lidar com ele.

 Turistas internacionais ajudam a limpar o lixo levado pelo mau tempo na praia de Kuta, Badung, Bali, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. Foto: ENTRE FOTOS/Nyoman Hendra Wibowo

O fenómeno do desperdício sazonal que ocorre durante a estação das monções ocidentais que conduz à Ilha dos Deuses é uma preocupação para os governos central e regional. Incondicionalmente, o lixo cobriu a faixa de areia branca ao longo da praia.

A caminhada nórdica é considerada 40% mais rápida na perda de peso. Veja como fazer isso

O princípio básico para perder peso é queimar mais calorias do que ingere, ou o que é conhecido como déficit calórico. A caminhada nórdica é considerada capaz de queimar mais calorias do que outros tipos de caminhada.

3 erros que você não percebe que causam fracasso na hora de perder peso, confira!

 Maneira eficaz de perder peso.

Cardio é o exercício que muitas pessoas escolhem para perder peso. Infelizmente, algumas pessoas ainda não têm barriga lisa, embora façam exercícios cardiovasculares regularmente. Faça uma autoavaliação, para não cometer os seguintes erros.

