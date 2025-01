Mais populares: revelando a causa da morte do advogado Alvin Lim e preparando presentes de ano novo para Novi

Jacarta – A triste notícia sobre a morte do advogado Alvin Lim chamou a atenção de muitos internautas. Evidentemente, os artigos que contêm discussões sobre este tema dominam o ranking dos quatro artigos com maior número de leitores do canal VIVA.CO.ID Showbiz, no sábado, 6 de janeiro de 2025.

Além desse artigo, quais outros artigos estão na lista dos mais lidos? Abaixo estão as informações completas.

Kate Victoria Lim deve seguir os passos de seu falecido pai, Alvin Lim, no mundo do direito

 Kate Victoria Lim, filha do advogado Alvin Lim, denunciou Hotman Paris a Bareskrim

Kate Victoria Lim, filha do falecido Alvin Lim, expressou sua intenção de seguir os passos de seu pai no mundo do direito. Kate transmitiu isso no podcast Akbar Faizal, que foi carregado em janeiro de 2024.

No podcast, Kate admitiu que se inspirou no pai, conhecido como um defensor de grande integridade. Ele expressou seu desejo de ajudar as pessoas que enfrentam problemas jurídicos, como Alvin Lim fez durante sua vida.

Antes de morrer, Alvin Lim preparou um presente de Ano Novo para o chá Novi

Visitando a funerária Alvin Lim, Teh Novi admite que perdoou

O advogado Alvin Lim morreu na tarde de domingo, 5 de janeiro de 2025. Ele morreu após lutar contra uma insuficiência renal que o obrigou a fazer diálise 3 ou 4 vezes por semana. O corpo de Alvin Lim ainda está na casa funerária Grand Heaven Pluit, antes de ser processado de acordo com as crenças de sua família.

Antes de morrer, Alvin Lim deu um presente a Pratiwi Noviyanthi ou Novi Tea. Na verdade, os dois entravam em conflito muitas vezes porque Alvin Lim estava do lado de Agus Salim, cuja questão das doações era muito complicada.

A resposta surpreendente de Farhat Abbas quando descobriu que a doação de IDR 1,3 mil milhões de Agus Salim foi desviada para vítimas da catástrofe

Farhat Abbas

O advogado de Agus Salim, Farhat Abbas, criticou fortemente as ações de Pratiwi e da Fundação Humanitária Rumah Peduli (RPK) no desvio de fundos de doações no valor de 1,3 bilhão de IDR para as vítimas do desastre do Monte Lewotobi em East Nusa Tenggara (NTT).

Segundo Farhat, esta ação foi considerada desrespeitosa aos esforços do Ministro dos Assuntos Sociais (Mensos), Saifullah Yusuf, que já havia tentado conciliar esta questão.

Revelado! Esta é a razão pela qual o advogado Alvin Lim morreu

Notícias tristes envolveram o mundo jurídico indonésio com a morte do advogado Alvin Lim no domingo, 5 de janeiro de 2025. A sua morte chocou muitas partes, especialmente porque Alvin ainda estava envolvido no caso de doação de Agus Salim.

Acontece que Alvin Lim está lutando contra uma doença grave sobre a qual o público não sabe muito. Sabe-se que o advogado sofre de insuficiência renal em estágio 5, a condição mais grave da doença renal crônica.

