Mais populares: Sintomas de diabetes em crianças Até 5 piores cardápios de café da manhã, segundo nutricionistas

Jacarta – O canal Lifestyle VIVA.co.id, na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, teve cinco matérias com maior número de leitores. Dos cinco artigos, um deles trata dos sintomas do diabetes em crianças.

Além desse artigo, quais artigos atraem mais leitores? Aqui está a informação.

Previsão do Zodíaco para quarta-feira, 8 de janeiro de 2025: Escorpião sai para um encontro, Gêmeos tem problemas financeiros

A previsão do zodíaco para quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Cada zodíaco tem uma cor e um número da sorte que podem ajudá-lo a enfrentar melhor os seus dias. Como é sabido, todos os signos do zodíaco certamente têm resultados de previsão diferentes.

A história de Ustaz conheceu um bom policial e salvou dezenas de órfãos e pobres.

O internato e orfanato islâmico Al Umaro na vila de Kaum Luwuk, vila de Leuwigoong, distrito de Leuwigoong, Garut Regency, Java Ocidental, é um internato islâmico que também é usado como orfanato para órfãos e crianças de famílias desfavorecidas.

Agora, o número de alunos do internato islâmico chegou a 40 pessoas, todos morando no internato islâmico Al Umaro.

Pais, cuidado! Estes são os sintomas do diabetes em crianças

 Ilustração do controle do diabetes em jovens.

Controlar o diabetes mellitus tipo 1 em crianças por meio da administração de insulina, controle de açúcar no sangue, padrões alimentares saudáveis, atividade física e educação. O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica cuja incidência vem aumentando em todo o mundo, não só em adultos, mas também em crianças.

Esta doença é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue devido à produção deficiente de insulina, à função deficiente da insulina ou a ambos. Por isso, conheça melhor o DM para desconfiar dele.

7 pequenos hábitos matinais simples que podem reduzir drasticamente os níveis de colesterol

O colesterol, uma substância cerosa do sangue, é essencial para a formação celular, mas em excesso pode ser perigoso. Segundo a OMS, estima-se que o colesterol elevado cause 2,6 milhões de mortes (4,5% do total). O colesterol elevado aumenta o risco de doenças cardíacas e derrames, por isso é importante controlá-lo.

Embora os medicamentos possam ajudar, fazer pequenos ajustes no seu estilo de vida, começando com hábitos matinais simples, pode reduzir o colesterol naturalmente.

Os 5 piores cardápios de café da manhã segundo nutricionistas, triste! Mais considerado saudável

O café da manhã tem muitos benefícios. Um estudo publicado no Journal of Medicine descobriu que aqueles que tomavam café da manhã 7 vezes por semana apresentavam um risco reduzido de doenças cardíacas, diabetes e obesidade.

No entanto, o menu que você escolhe é o mais importante. Porque, depois de não comer a noite toda, o café da manhã é a primeira oportunidade de fornecer alguns nutrientes ao corpo.

