Mais populares: Viral Motor Patwal, Tesouro em execução de Gofar Hilman

Jacarta – Várias notícias apareceram no VIVA Otomotif na última sexta-feira, foram amplamente lidas e se tornaram as mais populares. Da motocicleta viral Patwal ao tesouro ambulante de Gofar Hilman.

1. Revelando a motocicleta Patwal que acompanhou RI 36 até ele entrar em conflito com um táxi

  Patwal viral para carros RI 36

Recentemente, tornou-se viral nas redes sociais que um carro Lexus com matrícula RI 36 estava em conflito com outro utente da estrada. A disputa ocorreu entre a Polícia Militar (PM), que utilizou motocicletas e táxis.

De acordo com vários vídeos publicados nas redes sociais, verifica-se que o Primeiro-Ministro, que atuava como Patwal, inicialmente passava por um engarrafamento, para dar lugar à passagem do carro que escoltava.

2. A fortuna ambulante de Gofar Hilman, que rompeu com Cupi Cupita, não é rica o suficiente!

Gofar Hilman, conhecido como YouTuber, teve que encerrar seu relacionamento amoroso com a modelo e cantora de dangdut Cupi Cupita. O fim do relacionamento foi anunciado através do Instagram.

Como se sabe, Gofar Hilman, que também é locutor de rádio, tem uma economia acima da média, seus bens ou acervo de veículos são muito grandes e seus preços não são baratos.

3. Eu não esperava que este carro com placa RI 36 cujo motorista se tornou viral fosse tão caro

  Patwal viral para carros RI 36

