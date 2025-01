Mais quatro ônibus para Secunderabad – Visakhapatnam Vande Bharat treinam a partir de 11 de janeiro; 188 trens especiais para Sankranti

A South Central Railway (SCR) decidiu aumentar o número de vagões do trem Vande Bharat – que sai de Secunderabad à tarde para chegar a Visakhapatnam no final da noite – para 20 vagões dos atuais 16, tendo em vista a alta demanda e o contínuo Temporada do Festival ‘Sankranti-Pongal’ começando no sábado (11 de janeiro de 2025).

“Isso não é apenas para a temporada de festivais, mas também continuará depois devido ao grande patrocínio”, informou o Diretor de Relações Públicas (CPRO) Ch. Visakhapatnam – Secunderabad – Visakhapatnam O trem expresso Vande Bharat, que foi desativado em 15 de janeiro do ano passado pelo primeiro-ministro Modi com 16 vagões e capacidade para 1.128 passageiros, passará a ter capacidade para 1.414 passageiros com 18 vagões-cadeiras (1.024 assentos) e dois executivos. treinadores de classe (104 lugares) a partir de sábado (11 de janeiro de 2025).

188 trens especiais

O responsável revelou ainda que os caminhos-de-ferro zonais vão também operar até 188 comboios especiais, a maioria deles para Vijayawada, Visakhapatnam, Kakinada e Tirupati em Andhra Pradesh pelo menos durante a próxima quinzena. Isto representa pelo menos mais 42 comboios especiais em comparação com o número de comboios especiais que circularam durante o período do festival no ano passado para mais ou menos os mesmos destinos do ano passado.

Além destes, passarão pela zona SCR mais 366 trens de outras localidades e mais 42 em relação aos 324 trens disponíveis no ano passado. “Temos trens circulando de todas as estações terminais de Nampally, Secunderabad, Kacheguda, Lingampally e Cherlapalli para destinos como Cuttack, Berhampur, Akola, Nanded, Bengaluru, Chennai e outros. Também aumentamos 15 trens regulares com um ou dois vagões adicionais. Vai durar até 24 de janeiro”, explicou.

Trem com 22 ônibus gerais sem reserva entre Cherlapalli e Visakhapatnam

Outra faceta interessante das operações ferroviárias de passageiros deste ano é que o ‘Jan Sadharan’, um comboio composto por apenas 22 carruagens gerais não reservadas, incluindo leitos, está a entrar em serviço após uma lacuna considerável no benefício daqueles que não podem pagar por carruagens reservadas. Esses trens circularão entre a nova estação terminal de Cherlapalli e Visakhapatnam.

Trens regulares em tendas concluídos

Trens regulares como o Godavari Express e outros trens expressos, que normalmente seguem seus respectivos horários, já estão lotados para os próximos dias. A reserva de passagens e as listas de espera também foram interrompidas devido à demanda incessante por esses trens.