Mais queixas da superfície do trapo da Kottayam Nursing College em Kerala

Mesmo quando a polícia concluiu as inspeções relacionadas ao incidente de trapos na faculdade de enfermagem do governo em Kottayam, Kerala, surgiram mais casos de assédio na instituição.

As autoridades revelaram que quatro estudantes juniores adicionais apresentaram queixas de pano após o relatório inicial. Durante a inspeção no abrigo infantil e nas instalações da universidade, a polícia recuperou armas, incluindo uma faca e uma bússola, supostamente usada pelo acusado contra estudantes juniores. Declarações de todos os reclamantes também foram registradas.

De acordo com as declarações das vítimas, o incidente de RAG em 13 de dezembro, que foi capturado em um telefone celular, foi causado por sua falha em contribuir com dinheiro para uma celebração de aniversário.

Diretor, membro do corpo docente suspenso

Enquanto isso, a Diretoria de Educação Médica colocou o Diretor da Universidade, Sulekha, e o membro da Faculdade pelo Assistente Guardião do Abrigo, Ajeh P. Mani, sob suspensão pendente de pesquisa.

O pessoal das chaves e a equipe de segurança do abrigo infantil também foram ordenados imediatamente. Essas ações seguiram uma investigação preliminar realizada pelo Diretor de Educação Médica da Diretoria do Ministro da Saúde, Veena George, que confirmou lapsos por esses funcionários, informando e impedindo os casos de RAG.

NHRC pede um relatório

A Comissão Nacional de Direitos Humanos (NHRC) solicitou um relatório do chefe do estado, que foi solicitado a apresentar o relatório dentro de 10 dias após uma queixa do Fórum de Direitos do Sahyadri.

A Comissão Estadual de Direitos Humanos pediu ao chefe do distrito de Kottayam que forneça um relatório dentro de duas semanas. O diretor também recebeu instruções para enviar um relatório detalhado, e a Comissão deve revisar o caso em sua próxima sessão em Kottayam.

A polícia já prendeu cinco estudantes mais velhos, identificados como Samuel John, Jeeva, Rijil Jith, Vivek e Rahul Raj, em relação ao caso. Os réus estão atualmente sob custódia judicial. As autoridades disseram que três dos cinco réus, com menos de 20 anos, seriam transferidos para a Escola Borstal em Kakkanad.

Os protestos continuam

Enquanto isso, os protestos de várias organizações em frente à Universidade de Enfermagem também estão programados para continuar no sábado (15 de fevereiro). Além dos ativistas do Partido Bharatiya Janata (BJP), a União de Enfermeiras do Governo de Kerala também organizará um protesto durante o dia.

Enquanto isso, o Congresso solicitou uma investigação judicial sobre o incidente.