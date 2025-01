MAKI diz que há uma anomalia na percepção pública da imagem da aplicação da lei

Jacarta – O coordenador da Sociedade Anticorrupção da Indonésia (MAKI), Boyamin Saiman, respondeu aos resultados de uma pesquisa de imagem das autoridades no início de 2025, colocando a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) como a mais alta em comparação com o Gabinete do Procurador-Geral e a polícia.

Aos olhos de Boyamin, há uma anomalia na percepção pública relativamente aos resultados de um inquérito realizado pela Kompas Research and Development sobre o Comité de Erradicação da Corrupção, que registou um aumento significativo de 60,9 por cento em Setembro de 2024 para 72,6 por cento em Janeiro de 2025.

 Edifício KPK (ilustração fotográfica)

Entretanto, a imagem positiva da Procuradoria-Geral da República atingiu os 70 por cento e a Polícia Nacional ficou em último lugar com 65,7 por cento.

“Na verdade, se compararmos as conquistas das três instituições, também existem anomalias. Porque a Procuradoria-Geral da República raramente realiza operações secretas (OTT), mas num caso (OTT) contra o ex-funcionário do Supremo Tribunal Ricar Zarof, recebeu quase IDR 1 trilhão”, disse Boyamin à mídia no sábado, 25 de janeiro de 2025.

A Procuradoria-Geral da República também revelou que houve juízes envolvidos na libertação de Ronald Tannur. Depois, há as grandes conquistas e subornos fora do projecto, como nos casos de Timah, Asabri, Jiwasraya, Plantation e outros que já foram resolvidos.

“Entretanto, a Polícia Nacional conseguiu monitorizar e garantir as eleições, incluindo as Eleições Regionais Simultâneas, e respondeu rapidamente aos casos virais na sociedade”, disse.

Quanto ao Comité de Erradicação da Corrupção (KPK), disse ele, ainda está a debater-se com velhas controvérsias com um novo líder que foi recentemente nomeado e que ainda não demonstrou quaisquer sucessos na descoberta de casos OTT grandes e de pequeno nível. “Em particular, casos de suborno e tráfico de influência em aquisições ou projetos, licenciamento e promoções”, disse Boyamin.

Boyamin avalia a possibilidade de que a imagem do KPK melhore porque o público vê os esforços do KPK para resolver o caso do fugitivo Harun Masiku, nomeando Hasto Kristiyanto como suspeito.

Entretanto, por outro lado, disse ele, o público não viu o fracasso da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) no cumprimento das suas funções de prevenção da corrupção devido ao grande número de fugas no orçamento do Estado.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção também continua a falhar na supervisão porque as realizações de outras instituições não são impulsionadas pela coordenação da Comissão de Erradicação da Corrupção. “É por isso que MAKI ficou surpreso, sentiu-se estranho, chocado e confuso com a avaliação do público de não ver o conquistas gerais da aplicação da lei”, disse ele.

Além disso, disse Boyamin, MAKI supervisionou, supervisionou e até mesmo executou ações judiciais pré-julgamento em casos paralisados ​​nas três instituições jurídicas.

“Dos três, se os casos pré-julgamento estagnarem, a resposta do Comité de Erradicação da Corrupção é a mais lenta e parece indiferente, como por exemplo no caso do Banco Centuri”, disse ele.

Entretanto, a Procuradoria-Geral, sem ter de ser processada, fez progressos chocantes no combate à corrupção, com enormes perdas na ordem das centenas de milhares de milhões e dezenas de milhares de milhões que foram confiscadas para recuperar perdas estatais.

Por isso, sublinhou, é necessário educar o público com a socialização em massa para ser mais objectivo na avaliação da imagem das autoridades.

“Portanto, quaisquer que sejam os resultados da pesquisa, todas as agências de aplicação da lei não devem perder o entusiasmo e, em vez disso, encorajar maiores conquistas. “É necessário convencer o público de que grandes conquistas continuam a ser alcançadas”, afirmou.

O próprio MAKI, disse Boyamin, tem o princípio de continuar a respeitar os resultados da pesquisa de P&D da Kompas como um meio de melhorar o trabalho das agências de aplicação da lei para alcançar maiores conquistas no futuro.