Malásia afirma que a lei de desmatamento da UE apresenta desafios e oportunidades para a indústria da palma

A lei antidesmatamento pendente da União Europeia apresenta desafios e oportunidades para a indústria de óleo de palma da Malásia, disse o vice-ministro de commodities da Malásia em uma conferência do setor na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

O Vice-Ministro Chan Foong Hin disse que era crucial que a indústria compreendesse o impacto da legislação da UE para poder adaptar as práticas nacionais e manter o acesso ao mercado.

No mês passado, a União Europeia aprovou um adiamento de um ano na sua histórica lei de desflorestação, que proíbe a importação de óleo de palma, soja e outros produtos ligados à destruição florestal. O projeto entrará em vigor a partir de 30 de dezembro de 2025.

A lei exige que as empresas e comerciantes que vendem soja, carne bovina, café, óleo de palma e outros produtos no mercado da UE forneçam provas de que as suas cadeias de abastecimento não contribuem para a desflorestação.

A Malásia e a Indonésia, os maiores exportadores mundiais de óleo de palma, queixaram-se anteriormente de que a lei e as regras de implementação são discriminatórias.