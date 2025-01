Malásia anuncia extensão da isenção de visto para indianos até 2026

O governo da Malásia anunciou a prorrogação da isenção de visto de 30 dias para cidadãos indianos até 31 de dezembro de 2026. Esta iniciativa, parte do plano de liberalização de vistos da Malásia, visa promover o crescimento económico e do turismo no período que antecede o Ano Visit Malaysia. 2026 e a presidência da ASEAN pela Malásia em 2025.

Saravana Kumar Kumaravasagam, Cônsul Geral da Malásia em Chennai, disse: “Esta é uma oportunidade de ouro para o povo de Tamil Nadu e de toda a Índia explorar a rica herança cultural da Malásia, praias imaculadas e cidades vibrantes sem o incômodo de solicitar um visto. ”

Segundo dados do Malaysia Tourism Promotion Board, também conhecido como Tourism Malaysia, o país recebeu um milhão de turistas indianos entre janeiro e novembro de 2024. “Foram registados um total de 1.009.114 visitantes indianos, o que representa um crescimento notável de 47% face ao mesmo período. período. em 2019, antes da pandemia. Isto também marca um aumento impressionante de 71,7% em comparação com 2023, reafirmando a atratividade da Malásia como destino preferido dos turistas indianos.”

Atribuiu este impulso na actividade turística à sua política de entrada sem vistos, que foi implementada pela primeira vez em 2023. “Esta política abriu novas oportunidades para viagens e desempenhou um papel fundamental neste crescimento notável. Em resposta ao aumento, inúmeras novas rotas da Índia foram lançadas em 2024, incluindo a Indigo Airlines, que introduziu voos diretos diários para Penang e Langkawi a partir de dezembro de 2024, juntamente com as rotas existentes para Kuala Lumpur”, afirmou a Tourism Malaysia num comunicado de imprensa. .

De acordo com o conselho de turismo, o ‘Visit Malaysia Year 2026’ visa aumentar as receitas do turismo, fortalecer a competitividade turística global da Malásia e, em última análise, posicionar o sector como um dos maiores contribuintes para o PIB do país.