Manda Krishna rejeita a cota de 9% para Matigas, exige 11% de acordo com a população

O fundador da Reserva Madiga Tanta Samiti (MRPS), envia Krishna, acusou o governo do Congresso em Telangana para manipular a subclassificação das castas programadas (SC) para favorecer a comunidade de Mala à custa de Matigas. Ele exigiu que Madigas recebesse uma reserva de 11% em proporção à sua população entre os SCs.

Em uma entrevista coletiva na quarta -feira, ele alegou que o processo de subclassificação era injusto e não refletia o verdadeiro relacionamento populacional ou o atraso dos subgrupos do SC. Ele afirmou que o relatório da Comissão foi influenciado por aqueles no poder e ignorou décadas de luta, apesar das múltiplas comissões que recomendaram a subclassificação.

Ao qualificar a proposta do governo da Reserva de 9% injusta, Krishna exige que os funcionários corrigissem as falhas no relatório da Comissão. Ele também criticou o governo de A. Revanth Reddy por reorganizar as classificações das subcostas e mover um grupo, que supostamente se beneficiou mais, do Grupo 2 para o Grupo 1, mantendo outro sub -projeto com uma população de 1,3 lakh no Grupo 3.

“O governo incluiu duas castas avançadas no Grupo 1 para beneficiar a comunidade de Mala”, disse ele, atingindo o ministro da Saúde C. Damodar Raja Narasimha, acusando -o de ficar em silêncio enquanto a injustiça é imposta às mães. Ele também exigiu a eliminação do Sr. Raja Narsimha, do gabinete do estado, para acomodar duas mães na próxima expansão do gabinete. Ele deixou claro que não aceitaria a proposta de atribuir apenas 9% de reservas a Matigas.

Pai, Manda Krishna anunciou o adiamento temporário do programa ‘Lakhsala Dappulu – Vela Gonthulu’.