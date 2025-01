Mandy Moore evacua casa em meio a incêndio em Eaton

Mandy MooreA atualização sincera da sua casa em meio à devastadora Eaton fogo atraiu atenção generalizada. A estrela de This Is Us acessou o Instagram para compartilhar postagens emocionantes detalhando a perda e destruição em seu bairro de Altadena, deixando seus fãs com o coração partido. A sua comunidade ficou em ruínas, com casas, escolas e empresas devastadas pelos devastadores incêndios florestais.

Aqui está o que sabemos sobre a evacuação de Mandy Moore, o impacto do incêndio e como as estrelas de Hollywood estão lidando com a devastação.

Mandy Moore recentemente compartilhou uma atualização emocionante no Instagram sobre o estado de sua casa em Altadena após o devastador incêndio em Eaton.

A atriz de This Is Us evacuou sua residência com o marido, Taylor Goldsmith, e seus três filhos. Numa história no Instagram, Moore confirmou que eles estavam seguros, dizendo: “Evacuados e seguros com crianças, cães e gatos”, mas expressou profunda preocupação com os danos causados ​​pelo incêndio, acrescentando: “Muito devastados pela destruição e perda. “Não sei se nossa casa deu certo.” (através O repórter de Hollywood)

Posteriormente, Moore postou imagens mostrando as consequências em sua vizinhança e descreveu a cena como “comovente”. Ela escreveu: “Eu te amo, Altadena. Grato porque minha família e meus animais de estimação saíram ontem à noite antes que fosse tarde demais.” Moore compartilhou que a escola de seus filhos e muitos negócios locais, incluindo seus restaurantes favoritos, foram destruídos. Ela disse: “Nossa comunidade está quebrada, mas estaremos aqui para reconstruí-la juntos”.

O incêndio em Eaton, parte de uma série de incêndios florestais em Los Angeles, queimou mais de 10.600 acres e devastou casas em Altadena e Pasadena. Ventos fortes alimentaram o fogo e provocaram evacuações. Da mesma forma, o incêndio em Pacific Palisades queimou quase 12.000 acres, deslocando celebridades como Jamie Lee Curtis e Mark Hamill. Estrelas como Diane Warren e Cameron Mathison confirmaram que perderam suas casas.

Os incêndios florestais perturbaram Hollywood, atrasando as nomeações para o Critics Choice Awards e para o Oscar. Os incêndios florestais interromperam produções, incluindo Jimmy Kimmel Live e Grey’s Anatomy, enquanto as autoridades revogavam licenças de cinema e restringiam o acesso ao letreiro de Hollywood por razões de segurança.

Em sua mensagem final, Moore agradeceu aos socorristas e amigos que ofereceram abrigo e apoio. Ela escreveu: “Enviando amor a todos os afetados e àqueles que estão na linha de frente tentando manter isso sob controle”.