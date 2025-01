Mandy Moore responde à reação do GoFundMe em meio ao incêndio em Los Angeles

Curioso para saber por quê Mandy Moore A campanha GoFundMe causou tanto rebuliço durante a atual crise de incêndio em Los Angeles? Incêndios florestais devastadores causaram estragos no sul da Califórnia, destruindo casas e deslocando inúmeros residentes. Embora muitas celebridades, incluindo Adam Brody, Anna Faris e Sebastian Harrison, tenham perdido propriedades, Mandy Moore se tornou um ponto focal de controvérsia depois de pedir ao público que ajudasse sua família por meio de um esforço de crowdfunding.

Aqui você encontrará tudo sobre a reação e sua resposta.

Mandy Moore aborda a reação negativa da campanha GoFundMe

Na última quinta-feira, a cantora do Healing Incantation postou uma postagem no Instagram, que ela já deletou, informando seus seguidores sobre as perdas sofridas por seu cunhado, Griff Goldsmith, e sua cunhada, Kit Goldsmith. Na postagem, Mandy Moore pediu ao público que ajudasse sua família por meio de um GoFundMe campanha, que dizia: “Por favor, considere doar e compartilhar para ajudá-los a reconstruir.”

“Com seu primeiro bebê a caminho em questão de semanas, eles precisam do nosso apoio agora mais do que nunca”, acrescentou Moore. Ele também explicou a terrível situação de seu cunhado, observando: “Griff é um músico em turnê e também perdeu todo o seu arsenal de bateria/percussão que usa para ganhar a vida. “É tudo demais.”

No entanto, o pedido de Moore para que seus seguidores contribuíssem para a referida campanha GoFundMe atraiu muitas críticas do público em geral. Vários usuários destacaram sua hipocrisia ao pedir dinheiro às pessoas comuns da classe trabalhadora, em vez de cobrir ela mesma a quantia.

Em resposta às críticas sobre seu pedido GoFundMe, Mandy Moore recentemente acessou o Instagram para declarar: “Pessoas se perguntando se estamos ajudando nossa própria família ou atribuindo uma quantia arbitrária de dinheiro que o Google diz que alguém tem NÃO é útil ou empático Claro que estamos. Ele também explicou que a campanha foi na verdade iniciada por um de seus amigos, dizendo: “Nosso amigo Matt começou isso, vá me financiar e estou compartilhando porque as pessoas me perguntaram como podem ajudá-las. Também perdemos a maior parte de nossas vidas em um incêndio. Por favor, F OFF. “Ninguém obriga você a fazer nada”, segundo EUA hoje.

Apesar da intensa reação negativa, a campanha GoFundMe arrecadou mais de US$ 200 mil. No entanto, novas doações foram desativadas.