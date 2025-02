Maneira única de comemorar o Ano Novo Chinês, esta escola celebra a procissão do Bhakti Pour e Washing Feoth

Yakarta, vivo – Comemorando o Ano Novo 4723 Chino, o Ekayana Education Group comemorou uma série de eventos festivos e significativos no Ehipassiko BSD Ekayana e Ekayana Dharma Bhaki Bhakti Sunter School. Como uma escola que prioriza o treinamento de caráter com essa abordagem de vida completa com um sentido completo, o que torna o Ano Novo Chinês não apenas uma celebração, mas também como uma atividade no desenvolvimento do nobre caráter dos alunos, especialmente o valor da devoção, generosidade e moral para estudantes.

Leia também: Roupas de celebridades durante o Ano Novo Chinês

O presidente da Escola Ekayana Ahipassiko e o presidente da Ekayana Dharma Budhi Bhakti, febbriana, Themansjah, disse que uma das principais atividades desta escola era a procissão de Bhakti derramar chá e pé, uma procissão realizada pelos alunos da escola de jardinagem.

“Por meio dessa procissão, os alunos oferecem chá e bolos aos pais, lavam/lavam os pés dos pais e cobrem com prostração ou com o que estamos mais familiarizados com Sungkeman na tradição javanesa. Esta procissão é realizada nos anos durante o ano novo chinês , onde os pais têm a oportunidade de pagar a bondade e os serviços dos pais que receberam durante o ano “, explicou Febrian.

Leia também: A ação da dança do leão e do serviço social incentiva o momento de Ano Novo Chinês da Ilha Galang

https://www.youtube.com/watch?v=2xcswrqr890

Ele também lembra aos alunos que a principal tarefa obrigatória que uma criança deve realizar é servir os pais que são enviados à comunidade e ao estado.

Leia também: Espíritos malignos, Sarwendah trouxe 2 danças de León para a casa durante o Ano Novo Chinês

O pico da celebração do Ano Novo Chinês nesta escola foi realizado no sábado, das 09h30 às 11h30, mantendo 120 alunos. Drama musical retirado da lenda chinesa sobre a história de uma criança, chamada Hua Mulan, que trouxe uma mensagem moral sobre a devoção da criança aos pais, coragem e dureza e amor pelo país.

On this occasion also, the president of the School Supervisor under the auspices of the Temple of Ekayana, the Aryamaitri Mahasthavira monks received two calligraphy paintings due Devotes to the parents, both are fulfilled, both are fulfilled, both, both are fulfilled, both, Ambos são cumpridos, ambos são cumpridos, ambos, os pais são cumpridos. . E mais um artigo é “Fo Xin”, o que significa que o coração budista cheio de amor e compreensão, ou também pode ser interpretado como uma alma budista nos ensina a sempre fazer o bem.

Enquanto o pico das celebrações do Ano Novo Chinês na Escola Ehipassiko BSD Ekayana foi realizada à tarde, das 16h30 às 19h30, ao realizar uma apresentação artística e um bazar noturno animado. Vários programas interessantes são mostrados, como a história de Baasai, a história de um colar mágico, para a lenda da furtividade da cobra branca. Essa performance artística também é uma colaboração da aparência de estudantes do jardim de infância ao ensino médio. Onde a mensagem moral que será instilada nesta fase da arte são os valores centrais de 5 ekayana que continuam integrados aos estudantes no processo de aprendizagem, a saber, o valor da comunidade, serviço generoso, moralidade, dureza e sabedoria.

Com uma série de eventos cheios de significado e animado, o grupo educacional de Ekayana está determinado a continuar contribuindo para a construção da geração de uma nação que tem um caráter nobre e completo que se acredita ser um fator importante para alguém ter sucesso em o futuro. Além das habilidades acadêmicas.