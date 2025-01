Manifestantes interrompem audiências de confirmação no Senado

Vários manifestantes interromperam as audiências de confirmação do Senado, na quarta-feira, sobre as opções do presidente eleito Trump para ingressar no seu gabinete, que os legisladores condenaram.

A quarta-feira está repleta de audiências no Senado, incluindo Pam Bondi como procuradora-geral, o senador Marco Rubio (R-Flórida) como secretário de Estado, John Ratcliffe como chefe da CIA, Sean Duffy como secretário de transportes, Chris Wright como secretário de Energia e Russel Vought. para o Gabinete de Gestão e Orçamento.

A partir do meio-dia de quarta-feira, os manifestantes interromperam várias vezes as audiências de Rubio e Wright.

O grupo conhecido como Code Pink compareceu à audiência de Rubio, que começou às 10h, horário local, contra a guerra entre Israel e o Hamas. Os indivíduos sentaram-se em três filas com as mãos pintadas de vermelho para simbolizar o violento derramamento de sangue.

A polícia alertou os participantes para manterem as mãos abaixadas para não se distrairem do processo formal.

“Ativistas pela paz dizem NÃO a Rubio para secretário de Estado. “Ele não é um diplomata, é um falcão de guerra”, publicou Code Pink no plataforma de mídia social.

Enquanto Rubio discutia as abordagens da política externa, outro participante gritou em espanhol, partilhando a sua oposição às sanções às nações latino-americanas.

“Recebo um protesto bilíngue”, brincou Rubio após o desabafo.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Jim Risch (R-Idaho), observou que foi a “primeira vez”.

Anteriormente, Risch havia dito que os manifestantes seriam proibidos de comparecer a audiências públicas por pelo menos um ano.

“Sou significativamente menos tolerante com as comunicações ou interrupções nas manifestações… Temos trabalho a fazer. Temos um tempo muito limitado sempre que nos encontramos”, disse Risch.

Os distúrbios na audiência de Rubio foram os primeiros após as explosões na audiência de Pete Hegseth na terça-feira. Chris Wright, indicado por Trump para Secretário de Energia, também foi interrompido por manifestantes em seu discurso de abertura na quarta-feira.

O manifestante condenou Wright por seu papel como CEO da Liberty Energy, uma empresa de serviços em campos petrolíferos. Trump insistiu na frase “perfurar, baby, perfurar” em suas postagens no Truth Social, nas quais se espera que Wright aja.

O senador Jim Justice (RW.Va.) disse na audiência que se alguém pensa que podemos viver sem combustíveis fósseis, está vivendo em uma “caverna”, acrescentando que estava “confiante” de que o candidato seria confirmado.

Após os seus comentários, três manifestantes falaram sobre os incêndios florestais na Califórnia, que mataram dezenas de pessoas e estão ligados às alterações climáticas.

Wright reconheceu o problema na audiência.

“É uma questão global, é uma questão real, é uma questão desafiadora”, disse ele.

Mas ele observou que apoia comentários anteriores que afirmavam que “o hype sobre os incêndios florestais é apenas um hype para justificar” más políticas.

