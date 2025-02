Manifestantes nas cidades dos Estados Unidos dirigem contra as políticas de Trump, o Projeto 2025 e Elon Musk

O representante dos Estados Unidos, Rashida Tlaib (D-Mi), fala como manifestantes, durante um protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as ações que ela tomou nas primeiras semanas de sua presidência, fora do Departamento de Trabalho em Washington, EUA, em 5 de fevereiro de 2025 de 2025. Crédito da foto: Reuters

Os manifestantes se reuniram nas cidades dos Estados Unidos na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025) para protestar contra as primeiras ações do governo Trump, denunciando tudo, desde a repressão da imigração do presidente até sua reversão dos direitos dos transgêneros e uma proposta de forçar os palestinos de A tira de Gaza.

Manifestantes na Filadélfia e Capitólios do Estado na Califórnia, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana e além dos sinais acenados que denunciam o presidente Donald Trump; O bilionário Elon Musk, o líder do novo departamento de eficiência do governo do Sr. Trump; e o projeto de 2025, um livro de brincadeiras à direita para o governo e a sociedade americanos.

“Estou horrorizado com as mudanças da democracia nas últimas, bem, especificamente duas semanas, mas tudo começou há muito tempo”, disse Margaret Wilmet em um protesto fora da Casa do Estado em Columbus, Ohio. “Então, estou apenas tentando colocar uma presença em resistência”.

Os protestos foram o resultado de um movimento que foi organizado on -line sob as hashtags #BuildTheResistance e #50501, que representa 50 protestos, 50 estados, algum dia. Os sites e contas das redes sociais emitiram chamadas à ação, com mensagens como “rejeitar o fascismo” e “defender nossa democracia”.

Fora da Capitólia do Estado em Lansing, Michigan, uma infinidade de centenas se reuniu a temperaturas congeladas.

Catie Miglietti, da área de Ann Arbor, disse que o acesso de Musk aos dados do Departamento do Tesouro era especialmente preocupante. Ela pintou uma placa que representa o Sr. Musk titiritando Trump de seu braço cuspir, evocando o gesto de braço reto de Musk durante um discurso de janeiro que alguns interpretaram como uma saudação nazista.

“Se não o pararmos e fazer o Congresso fazer algo, é um ataque à democracia”, disse Miglietti.

As manifestações em várias cidades acumularam críticas ao Sr. Musk e ao Departamento de Eficiência do Governo.

“Doge não é legítimo”, ele leu um pôster nos degraus do Capitólio do Estado em Jefferson City, Missouri, onde dezenas de manifestantes se conheceram. “Por que Elon tem suas informações de segurança social?”

Os membros do Congresso expressaram preocupação de que a participação de Doge com o sistema de pagamento do governo dos Estados Unidos possa levar a riscos ou pagamentos de segurança perdidos por programas como Seguro Social e Medicare. Um funcionário do Departamento do Tesouro diz que um executivo de tecnologia que trabalha com Doge terá “apenas leitura”.

Trump assinou uma série de ordens executivas nas duas primeiras semanas de seu novo mandato em tudo, desde comércio e imigração até mudanças climáticas. Quando os democratas começam a levantar a voz em oposição à agenda de Trump, os protestos se multiplicaram.

Os manifestantes atravessaram o centro de Austin, Texas. Eles se conheceram no Parque Olímpico do Centenário em Atlanta para uma marcha em direção ao Capitólio do Estado da Geórgia e se reuniram fora da legislatura dominada pelos democratas da Califórnia em Sacramento. Em Denver, os protestos coincidiram com as operações próximas para agentes de imigração e conformidade aduaneira e um número especificado de pessoas detidas. Os manifestantes de Phooenix cantaram “Deport Elon” e “sem ódio, sem medo, os imigrantes são bem -vindos aqui”.

“Precisamos mostrar força”, disse Laura Wilde, ex -terapeuta ocupacional da escola pública em Austin. “Acho que estamos em choque.”

Miles protestou em St. Paul, Minnesota, onde Hallie começa, 28 anos, levou um sinal de campanha presidencial democrata, revisado para ler “Harris Walz estava certo”. A moradora de Minneapolis diz que foi motivada pelo medo.

“Medo do que acontecerá com o nosso país, se não todos fizerem algo a respeito”, disseram eles.

No Capitólio de Iowa, em Des Moines, os manifestantes que se juntaram ao movimento anti-Trump entraram para neutralizar um evento registrado pelo grupo conservador do grupo de direitos dos pais para a liberdade. Os manifestantes anti-Trump gritaram sobre os palestrantes na rotatória por cerca de 15 minutos antes que a polícia os empurre para fora, eliminando quatro manifestantes algemados.

No Alabama, várias centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da Casa do Estado para protestar contra ações destinadas a pessoas LGBTQ+.

Na terça -feira (4 de fevereiro de 2025), o governador do Alabama, Kay Ivey, prometido federal, define sexo apenas como homens ou mulheres.

“O presidente acredita que tem muito poder”, disse Reverendo Julie Conrady, uma ministra universitária universitária, à multidão. “Ele não tem o poder de determinar seu sexo. Ele não tem o poder de definir sua identidade.