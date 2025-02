Manifestantes que lançarão uma nova festa em Bangladesh

Mohammad Ali, um professor de 27 anos do distrito de Lakshmipur, em Bangladesh, possui seu cartão de identidade nacional (NID) desde que completou 18 anos. Mas ele nunca votou.

Nas eleições nacionais de 2018, os líderes da Liga Awami (AL) forçaram os eleitores que não estavam alinhados com o partido no poder, deixando as pesquisas, diz Ali.

Em janeiro de 2024, quando os principais partidos políticos, incluindo o Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), boicotaram as eleições nacionais, ficaram em casa, não dispostos a participar de um processo considerado predeterminado.

Ali não se alinha a nenhum partido político existente, nem confia neles. Mas após a revolta liderada por estudantes de julho a agosto que derrubaram o Sheikh of Power, ele acredita que é hora de algo novo.

“Vi que as partes existentes falham repetidamente”, disse Ali. “Por 16 anos, eles não conseguiram eliminar Hasina. Perdemos muito naquela época. Mas no final, foram os alunos que reviveram nossa esperança. Se eles formam um partido político, eu votarei neles.

Sua absorção ecoa milhares em todo o país. A revolta, liderada pelos estudantes, mas apoiada por grupos de oposição, deixou muitos acreditando que um partido político liderado pelos jovens poderia remodelar o cenário político de Bangladesh.

Forhad Hossain, formado pela Universidade de Jagannath e uma figura da linha de frente nos protestos, concorda. “Bangladesh precisa de um partido político liderado por estudantes e jovens. A geração Z inclui as aspirações do país melhor do que as antigas elites políticas. Com o apoio público, poderíamos nos tornar um contra-força formidável.

O movimento está vencendo a tração rapidamente, à medida que os líderes estudantis e os ex -organizadores de protestos se converteram em conselhos estão se preparando para lançar oficialmente um novo partido político este mês. Inicialmente, eles formaram o Comitê Jatiya Nagorik (JNC), uma plataforma projetada como um grupo de pressão que reuniu pessoas de várias origens e ideologias políticas. Agora, à medida que dão o próximo passo para formalizar seu partido, eles já exercem uma influência básica significativa sob os banners da JNC e o movimento dos estudantes anti-discriminação (ADSM).

Como parte da expansão organizacional, o JNC já formou 90 comitês mais locais em todo o país entre 11 de janeiro e 1º de fevereiro. Com essa expansão, o JNC agora possui comitês representativos em 257 locais em todo o país. Por outro lado, o Movimento dos Estudantes Anti-Discriminação (ADSM) estabeleceu até agora comitês em mais de 30 distritos e várias universidades e universidades.

Segundo os líderes estudantis, é provável que o nome do partido seja anunciado em 24 de fevereiro. As pesquisas de opinião pública estão sendo realizadas para acabar com o nome do partido e seu símbolo eleitoral. Já, quase 1,50.000 pessoas compartilharam suas sugestões on -line. As discussões também estão em andamento em relação à estrutura política do partido. Inicialmente, o partido será formado através de um comitê de chamadas. O consultor do governo interino e o líder dos principais estudantes, Nahid Islam, foi tentativamente encerrado como coordenador do partido.

Um membro do Comitê Central da JNC, que falou sob anonimato, disse: “O fórum de formulação de políticas escolheu o Islã Nahid como coordenador. Se você renunciar ao seu conselho no governo interino, direcionará o novo partido, esse é o nosso plano.

“Enquanto alguns membros pressionaram uma eleição alternativa, a maioria dos apoiados a Akhter Hossain, o atual secretário membro do Comitê Jatiya Nagorik, para manter o mesmo papel no novo partido. Quanto aos outros dois jovens consultores, seus papéis futuros permanecem indecisos ”, acrescentou.

O Islã decidiu renunciar ao governo interino para assumir o papel da liderança política. É improvável que os outros dois jovens conselheiros, Asif Mahmud Sajib Bhuiyan e Mahfuz Alam, imediatamente renunciem.

Os líderes estudantis estão conduzindo pesquisas sobre partidos políticos que emergiram da revolta. Seu estudo inclui o Partido Aam Aadmi da Índia (AAP), o Partido Turkiye Justice and Development (AKP) e Tehreek-e-Insaf (PTI) do Paquistão. Embora a ideologia do novo partido ainda não tenha terminado, disse o secretário membro da JNC, em fevereiro, um partido político centrista será lançado em colaboração com o ADSM

Enquanto isso, os coordenadores do ADSM anunciaram em uma entrevista coletiva na segunda -feira que formarão uma nova organização estudantil com o slogan “Primeiro aluno, Bangladesh First”. Em particular, o anúncio carecia da presença de números associados à JNC.

Nazmul Islã, analista político e chefe da Türkiye, Ásia e estudos indo-pacíficos na Universidade de Ancara Yildirim Beyazit, acredita que transformar um movimento em um partido político não é uma tarefa fácil. “Os principais protestos são uma coisa, mas construir uma organização política sustentável é um desafio muito maior”, disse ele.

Depois que Muhammad Yunus assumiu o governo interino, o grupo de estudantes se viu em um relacionamento tenso com o BNP, discordando de várias questões. No entanto, essas tensões com Jamaat-e-Islami não foram observadas. De fato, em várias ocasiões, ambos os grupos pareciam se apoiar, alimentando a especulação de que o partido liderado pelos estudantes poderia se alinhar com o Jamaat para desafiar o BNP nas próximas eleições nacionais.

“O maior desafio para esse partido liderado por estudantes será navegar em seu relacionamento com forças políticas estabelecidas, como BNP e Jamaat. Embora seja provável que ganhe tração entre a classe média urbana, expanda seu escopo para a classe trabalhadora e a elite exigirá uma estratégia bem -alaborada ”, disse Nazmul Islam.

Ele ressalta que, embora essas alianças de curto prazo possam ajudar, é improvável que elas consolidem o domínio de longo prazo do partido. “Se esse partido aspira a ser uma força política importante, deve permanecer ativo e consistente por pelo menos 10 a 15 anos”, acrescentou.

O Dr. Mobashar Hasan, analista político e membro de pós -doutorado da Universidade de Oslo, acredita que o partido liderado pelos estudantes apresentará novas perspectivas sobre a política nacional. No entanto, ele não acredita que eles estejam procurando uma aliança com Jamat-e Islami.

“Esse movimento liderado pelos estudantes tem o potencial de trazer uma mudança significativa para o cenário político de Bangladesh”, disse Hasan. “Uma de suas maiores contribuições será moldar o discurso público sobre política de uma maneira que nunca vimos antes”.

O BNP é bem -vindo é a oferta de líderes de protesto para formar um novo partido, mas com corredores.

“Como partido democrata, o BNP recebe esse novo partido liderado por estudantes. No entanto, esse partido deve atuar como uma entidade democrática real e honesta, não como um partido do rei “, disse ABM Ashraf Uddin Nizan, secretário assistente da BNP Industrial and Commercial Affairs.

“Sua reivindicação de ser um contraforte do BNP pode ressoar com alguns eleitores decepcionados, mas eles devem demonstrar sua capacidade de unir um eleitorado fragmentado e apresentar uma alternativa convincente. O ambiente político ainda é altamente polarizado e, sem forte liderança, infraestrutura e alianças estratégicas, o novo partido pode ter dificuldade em funcionar como uma força nacional “, disse ele à O hindu.

“Mesmo assim, seu movimento pode influenciar as eleições futuras e possivelmente forçar os partidos tradicionais a se adaptarem a novas demandas”.