Manifestantes sérvios contra o enxerto marcha para o norte da cidade, planejam bloquear as pontes

Centenas de estudantes que protestam contra a culpa do enxerto por 15 mortes em um colapso do prédio marchou na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) através da Sérvia até a cidade de Novi Sad, onde planejam bloquear três pontes do rio Danúbio neste final da semana .

Eles foram bem -vindos de um herói de outros estudantes e milhares de moradores locais em Novi, disse ele depois de chegar à sua viagem de dois dias e 80 km (80 quilômetros) da capital sérvia de Belgrado.

Um pequeno tapete vermelho foi colocado em uma das pontes do Danúbio que os estudantes cruzaram quando entraram na cidade.

O bloqueio da ponte planejada para sábado (1º de fevereiro de 2025) marcará três meses desde que uma enorme construção de concreto na estação ferroviária caiu em Novi SAD em 1º de novembro, deixando 15 pessoas mortas.

Tomando coroas com os nomes das 15 vítimas, os estudantes de Novi Sad e Belgrado na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) juntos eles se dirigiram juntos em direção ao prédio da estação para homenagear as pessoas que morreram no acidente.

Muitas pessoas choraram quando os estudantes de Belgrado chegaram, refletindo altas emoções sobre o acidente e a luta contínua pela justiça.

O que começou como um protesto contra a suposta corrupção nos contratos de construção tornou -se o desafio mais sério por anos para o poderoso líder populista do país, o presidente Aleksandar Vucic.

Enquanto isso, em Belgrado, um motorista embarcou um carro em um protesto silencioso na sexta -feira (31 de janeiro de 2025), ferindo duas mulheres que trabalham como médicos em uma instituição psiquiátrica próxima. Os relatórios da mídia dizem que ambos bateram em suas cabeças na calçada e estão sendo examinados.

O incidente, o terceiro desse tipo em semanas, ocorreu no centro de Belgrado por 15 minutos de silêncio observado diariamente em toda a Sérvia, ao mesmo tempo em que o dossel entrou em colapso em Novi Sad.

Uma testemunha, disse a Dra. Elena Matkovic Televisão N1 Que o motorista primeiro reverteu o carro por uma curta distância, e os manifestantes pensaram que ele se viraria, longe do bloqueio, mas, em vez disso, ele acelerou para a frente, atingindo o povo.

“Nós realmente não esperávamos que ele dirigisse por uma infinidade de pessoas”, disse ela N1. “Se você me perguntar se vamos parar (os bloqueios), não o fizemos. Esta não é a hora de parar.

Os manifestantes enfrentaram repetidamente os ataques, mesmo nos estudantes, com os motoristas que fazem carros em manifestações em duas ocasiões anteriores. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

No caminho para Novi Sad na sexta -feira (31 de janeiro de 2025), os estudantes foram recebidos por cidadãos que fãs leves do carro ou deixaram suas casas para oferecer comida e bebida.

Centenas de mais bicicletas se dirigiram separadamente para Novi Sad na sexta -feira (31 de janeiro de 2025), enquanto os motoristas de táxi de Belgrado disseram que viriam e dariam a manifestantes um elevador para casa no domingo.

Quando os estudantes chegaram à cidade de Indjija na quinta -feira (30 de janeiro de 2025), aproximadamente metade da rota de 80 km (80 quilômetros), foram recebidos com fogos de artifício e aplausos dos moradores.

Embora a maioria deles tenha passado a noite à luz de um campo de futebol, as temperaturas de geada não amorteceram seu desejo por uma importante mudança no estado dos Balcânicos cheios de corrupção.

Neva Vecerinac, um estudante, disse que espera que as demandas dos manifestantes que incluam a punição de todos os responsáveis ​​pela tragédia da estação ferroviária serão cumpridos.

“Precisamos do apoio de todas as pessoas. Com essa energia e humor, espero que possamos fazê -lo, caso contrário, não haverá um futuro mais brilhante ”, disse Luka Arsenovic, outro protetor de estudantes.

Muitos na Sérvia acreditam que o colapso do cantilever na estação de trem foi essencialmente causado pela corrupção do governo em um grande projeto de infraestrutura com empresas estatais chinesas. Os críticos acreditam que o enxerto levou a um trabalho descuidado durante a reconstrução da estação de trem Sad Novi, baixa supervisão e falta de respeito pelos regulamentos de segurança existentes.

As manifestações de todo o mês já forçaram a renúncia do primeiro -ministro da Sérvia, Milos Vucevic, nesta semana, juntamente com várias concessões das autoridades que foram ignoradas pelos manifestantes que dizem que isso não é suficiente.

O Sr. Vucic e outros funcionários deixaram de acusar os alunos a trabalhar com poderes estrangeiros de expulsá -lo do poder de oferecer concessões aos estudantes enquanto emitem ameaças veladas contra eles, dizendo que a “paciência de seus seguidores está se esgotando”.

Ele disse na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) que “está claro que o país está sob ataque de fora e de dentro”.

“Saberemos como lutar, seremos flexíveis, procuraremos conversas e diálogos (com os manifestantes), mas saberemos como salvar o país”, acrescentou.

A força e a determinação dos manifestantes surpreenderam muitos em um país onde centenas de milhares de jovens emigraram, procurando oportunidades em outros lugares.