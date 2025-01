Manifestantes sul-coreanos enfrentam o frio para exigir a remoção de Yoon Suk Yeol à medida que o prazo para sua prisão se aproxima

Centenas de sul-coreanos, agasalhados contra temperaturas congelantes e neve, manifestaram-se durante a noite de domingo (5 de janeiro de 2025) perto da residência do acusado presidente Yoon Suk Yeol, pedindo sua destituição e prisão, enquanto as autoridades se preparavam para renovar seus esforços para detê-lo. . por seu breve decreto de lei marcial.

Dezenas de investigadores de agências anticorrupção e da polícia tentaram executar um mandado de prisão contra Yoon na sexta-feira, mas retiraram-se de sua residência em Seul após um tenso impasse com o serviço de segurança presidencial que durou mais de cinco horas.

A ordem de detenção de uma semana é válida até segunda-feira. Não houve indicação imediata de que as autoridades anticorrupção estivessem prontas para enviar os investigadores de volta à residência a partir da tarde de domingo. Durante o fim de semana, o pessoal do serviço de segurança presidencial foi visto instalando arame farpado perto do portão e ao longo das colinas que levam à residência do Sr. Yoon, possivelmente em preparação para outra tentativa de prisão.

Na terça-feira passada, um tribunal de Seul emitiu uma ordem para deter o Sr. Yoon e uma ordem separada para revistar a sua residência depois de o presidente em apuros ter desafiado repetidamente as autoridades, recusando-se a comparecer para interrogatório e obstruindo buscas no seu gabinete. Mas aplicá-las é difícil enquanto Yoon permanecer em sua residência oficial.

Investigadores da agência anticorrupção do país estão a avaliar acusações de rebelião depois de o presidente conservador, aparentemente frustrado pelo facto das suas políticas terem sido bloqueadas por uma legislatura dominada pela oposição liberal, ter declarado a lei marcial em 3 de Dezembro e ter enviado tropas para cercar a Assembleia Nacional.

A Assembleia anulou a declaração em poucas horas numa votação unânime e destituiu Yoon em 14 de dezembro, acusando-o de rebelião, enquanto as autoridades anticorrupção sul-coreanas e os procuradores abriram investigações separadas sobre os acontecimentos.

Se a agência anticorrupção conseguir deter o Sr. Yoon, provavelmente pedirá permissão ao tribunal para fazer uma prisão formal. Caso contrário, o Sr. Yoon será libertado após 48 horas.

O Gabinete de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários, que está a liderar uma investigação conjunta com investigadores policiais e militares, afirma que deter Yoon seria “virtualmente impossível” enquanto ele estiver protegido pelo serviço de segurança presidencial. A agência instou o líder interino do país, o vice-primeiro-ministro Choi Sang-mok, a ordenar ao serviço que cumpra a execução da ordem de detenção, mas o Sr. Choi ainda não comentou publicamente o assunto.

Os chefes e vice-chefes do serviço de segurança presidencial desafiaram no sábado as intimações da polícia, que planeava interrogá-los sobre a alegada obstrução do dever oficial após os acontecimentos de sexta-feira.

A equipe jurídica de Yoon disse que apresentará queixas contra o promotor-chefe da agência anticorrupção, Oh Dong-woon, e cerca de 150 investigadores e policiais envolvidos na tentativa de prisão de sexta-feira, que eles dizem ser ilegal. A equipe disse que também apresentará queixas aos promotores contra o ministro da defesa e o chefe de polícia em exercício do país por ignorarem o pedido do serviço de segurança presidencial para fornecer forças adicionais para bloquear a tentativa de prisão.

Os advogados de Yoon apresentaram uma objeção às ordens contra o presidente na quinta-feira, mas o Tribunal Distrital Ocidental de Seul rejeitou a contestação no domingo.

Park Chan-dae, líder parlamentar do principal partido da oposição, o Partido Democrata, apelou à agência anti-corrupção para agir rapidamente para prender Yoon, dizendo que foi profundamente decepcionante ver a agência “hesitar e deixar o tempo passar”.

Centenas de manifestantes anti-Yoon manifestaram-se durante horas perto dos portões da residência presidencial, desde a tarde de sábado até domingo, expressando frustração com a tentativa fracassada de prisão e exigindo maiores esforços para levar Yoon sob custódia. Separados por barricadas policiais e autocarros, manifestantes pró-Yoon reuniam-se nas ruas próximas, denunciando o seu impeachment e prometendo bloquear qualquer tentativa de o deter.

“Faltando apenas um dia para o prazo para a execução do mandado de prisão de Yoon Seok Yeol, o serviço de segurança presidencial continua a esconder um criminoso e o Departamento de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários não poderia estar mais relaxado”, disse Kim Eun-jeong, um ativista. ele disse no palco durante a manifestação anti-Yoon.

“Cidadãos furiosos já passaram duas noites geladas exigindo a sua prisão imediata. Suas vozes não são ouvidas?

Os advogados de Yoon contestaram os mandados de parada e busca contra o presidente, dizendo que eles não podem ser executados em sua residência por causa de uma lei que protege locais potencialmente ligados a segredos militares de buscas sem o consentimento do responsável, o que é seria o Sr. Yoon. Eles também argumentam que o departamento anticorrupção não tem autoridade legal para investigar acusações de rebelião e que os policiais não têm autoridade legal para ajudar a deter o Sr. Yoon.

Embora a lei de segurança presidencial exija proteção para o Sr. Yoon, ela não autoriza o serviço de segurança presidencial a bloquear detenções ordenadas pelo tribunal. As tentativas do serviço de bloquear a execução da ordem podem constituir obstrução ao dever oficial, segundo Park Sung-bae, advogado criminal. Embora o presidente goze em grande parte de imunidade contra processos judiciais enquanto estiver no cargo, a proteção não se estende a acusações de rebelião ou traição.

A agência disse que os seus investigadores, em menor número, tiveram vários confrontos com as forças de segurança presidenciais que ameaçaram a sua segurança e expressaram “sério pesar” por Yoon não ter cumprido o processo legal.

Depois de contornar uma unidade militar que guardava o terreno da residência, os investigadores da agência e a polícia conseguiram chegar a 200 metros do edifício residencial do Sr. Yoon, mas foram parados por uma barricada composta por cerca de 10 veículos e aproximadamente 200 membros. a segurança presidencial. forças e tropas. A agência disse que não poderia confirmar visualmente se o Sr. Yoon estava dentro da residência.

O Ministério da Defesa afirma que as tropas na residência oficial do Sr. Yoon estão sob o controle do serviço de segurança presidencial. O Ministro da Defesa em exercício, Kim Seon-ho, transmitiu as suas preocupações ao serviço de segurança presidencial, dizendo que o destacamento de pessoal militar para bloquear a execução do mandado de prisão seria “inapropriado” e apelou a que as tropas não fossem colocadas numa posição onde pudessem confrontar o polícia, segundo o ministério.

O Ministro da Defesa do Sr. Yoon, o chefe da polícia e vários comandantes militares seniores já foram presos pelo seu papel no período da lei marcial.

Os poderes presidenciais de Yoon foram suspensos desde que a Assembleia Nacional votou a favor do seu impeachment em 14 de dezembro. O destino de Yoon agora depende do Tribunal Constitucional, que iniciou deliberações sobre a confirmação do impeachment e a destituição formal de Yoon do cargo. ou restabelecê-lo.