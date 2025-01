Manila envia navio da guarda costeira para combater patrulhas chinesas

As Filipinas disseram no domingo que enviaram um navio da guarda costeira para desafiar os navios de patrulha chineses que tentam “perturbar o status quo existente” no disputado Mar do Sul da China.

Pequim reivindica a maior parte da hidrovia estratégica, apesar de uma decisão judicial internacional de 2016 contra ela, e tem havido confrontos frequentes ou impasses tensos entre navios filipinos e chineses.

Brunei, Malásia, Taiwan e Vietname também têm direitos sobre as águas.

O comodoro Jay Tarriela, porta-voz da Guarda Costeira filipina, disse que navios de patrulha chineses se aproximaram 111 quilómetros a oeste da principal ilha filipina de Luzon este ano.

“O seu objectivo é normalizar tais mobilizações, e se estas acções passarem despercebidas e não contestadas, isso permitir-lhes-á perturbar o status quo existente”, disse ele num comunicado.

Mais tarde, ele disse aos repórteres que Manila havia enviado um navio da guarda costeira para a área para desafiar as patrulhas chinesas “ilegais”.

Ele disse que a implantação visa garantir que as patrulhas chinesas “não se normalizem e que esse comportamento intimidador não tenha sucesso”.

Tarriela disse que a guarda costeira chinesa enviou três navios das suas bases em Guangdong e Hainan para águas filipinas entre 30 de dezembro e 11 de janeiro.

Os confrontos no Mar da China Meridional levantaram preocupações de que poderiam arrastar os Estados Unidos, antigo aliado de segurança de Manila, para um conflito armado com a China.