Manipur Kuki-Zomi-Hmar MLAs planejando Huddle nos próximos passos desta semana

Com uma das principais demandas da comunidade Kuki-Zo de Manipur, a eliminação de N. Biren Singh como o ministro principal, que se materializou nos últimos dois dias, os 10 mLa de Kuki-Zomi-Hmar do Estado estão agora agora Pronto para agendar uma reunião nesta semana discutindo o caminho a seguir para encerrar a crise que começou com o conflito étnico em 3 de maio de 2023.

Enquanto os 10 legisladores Kuki-Zomi-Hmar, sete dos quais estão no BJP, sentem que será difícil chegar a uma decisão que “equilibra a disciplina do partido com o que as pessoas, os constituintes, querem”, líderes da sociedade civil da comunidade disse O hindu Isso entre as pessoas e elas mesmas, existe uma “verdadeira preocupação” sobre como eles poderiam ser o MLA para pressionar a demanda por uma administração separada.

Alguns dias após a ruptura do conflito e o povo de Meitei e Kuki-Zo, foram sequestrados nas áreas da demanda dos vales que então solidificou-se no caminho de exigir um território da união com a legislatura para o povo Kuki-zo sob o Constituição.

Um dos MLA de Kuki-Zomi-Hmar disse a ele O hindu: “Nesta semana, convocaremos uma reunião para discutir o que se segue. Mas será um pouco complicado porque muitos do MLA terão que equilibrar a disciplina do partido com o que seu povo deseja.

Embora até agora as organizações da sociedade civil não tenham demonstrado nenhuma indicação de emitir qualquer declaração formal após a renúncia do Sr. Singh, disse Ginza Vualzong, porta-voz do Conselho Kuki-Zo, uma coalizão relativamente formada por organizações da Sociedade Civil, em X, “Se Biren renunciou ou não, a aspiração de Kuki-Zo por uma administração separada permanece”.

“Fomos mortos, saqueados, expulsos e sem -teto pelos meiteis. Não há retorno; A separação é a única solução. Somente uma solução política pode resgatar o kuki-zo ”, acrescentou Vualzong, que fazia parte da delegação do KZC que se reuniu com os funcionários do Ministério do Interior no mês passado e também está associado ao fórum de líderes tribais indígenas (ITLF) baseado em Churachandpur.

No entanto, alguns líderes da sociedade civil apontaram que, com o Sr. Singh fora da posição do CM, o comportamento dos legisladores será imprevisível e o impacto disso no futuro das demandas do povo Kuki-Zo é incerto.

“Muitos desses legisladores tiveram um histórico de estar perto do estabelecimento. É uma preocupação real entre as pessoas se todos os legisladores estão tão comprometidos em manter a demanda de uma UT com a legislatura no meio de sua política “, disse o líder, que ele queria permanecer anônimo e acrescentou que as equações de poder entre O poder entre o MLA, o CSO e os grupos Soo tiveram “mais sutilos” nos últimos dois anos.

Como resultado disso, alguns dos líderes também se perguntaram se é possível reunir “produtivamente” todos os representantes para uma reunião sobre o caminho a seguir, disse o líder.