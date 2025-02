O governo de Tamil Nadu deve defender o direito de adoração dos muçulmanos em Sikkander Badusha Dargah, exigiu a madurinha Conferência de Direitos da WAKF realizada aqui no domingo.

Uma resolução foi aprovada para esse fim na conferência, organizada pelo Partido Social Democrata da Índia, pressionando por descartar o projeto de lei da emenda do WAKF 2025 e defender a Lei dos Lugares de Adoração (disposições especiais), 1991.

A conferência também procurou ação contra grupos fanáticos religiosos que tentaram espalhar a propaganda do ódio e interromper a paz social em relação a Sikkander Dargah.

O presidente do estado do partido, Nellai Mubarak, foi à reunião presidida por seu líder, A. Mujibur Rahman.

Outra resolução disse que a realização da proposta de mineração de tungstênio feita pelos governos central e estadual se devia à unidade e à contínua luta unificada feita pelas pessoas que atravessam a casta e as linhas religiosas.

Reclamando que a agressão sexual às meninas da universidade e da escola estava aumentando, a conferência disse que as pessoas tinham medo de enviar seus filhos para instituições educacionais.

O governo do estado deve tomar medidas estritas contra aqueles que desfrutam de crimes contra as mulheres para garantir que as mulheres não tenham medo de se aventurar em suas casas.

Deve -se evitar que a disponibilidade de substâncias de bebidas alcoólicas e narcóticas na sociedade interrompa o crime contra as mulheres. Como primeiro passo, as lojas Tasmac próximas a locais de culto e instituições educacionais devem ser fechadas.

A retomada da operação esmagadora em fábricas de açúcar cooperativas nacionais em Alanganallur pelo governo do estado que assumiu seu governo foi outra demanda.