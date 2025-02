Mantenha seu senso comum, disse Wamenkomdigi

Yakarta, vivo – O vice -ministro da Comunicação e Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria convida os jovens da Indonésia a se prepararem para enfrentar a era da tecnologia que é digital, desenvolvendo habilidades digitais e criatividade.

Leia também: Ai, oportunidades de emprego e desafios

Segundo ele, os mais recentes avanços tecnológicos, como inteligência artificial (inteligência artificial/Ai) trouxe grandes mudanças no mundo do trabalho e mudou várias profissões tradicionais, para que as habilidades e a criatividade digitais devam ser preparadas desde tenra idade para enfrentar esses desafios.

“Vamos enfrentar um momento bastante complicado em 2030, porque muitos que se formaram mais tarde e os trabalhos também serão muito variados, dependendo da nossa criatividade”, disse ele, no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

Leia também: O governo deve regular a IA em detalhes

Nezar Patria disse que a geração mais jovem deve ter a capacidade de se adaptar desde tenra idade que também é necessária no mundo do trabalho.

Portanto, quando muitas profissões são substituídas pela tecnologia, a geração mais jovem ainda pode competir, pois pode atender às possíveis necessidades dos novos empregos presentes nos desenvolvimentos tecnológicos.

Leia também: Village Digital se torna uma cidade de apoio inteligente

“Qualquer conhecimento que você aprenda é útil. Mas uma coisa a lembrar é que você deve adicionar a capacidade necessária. Por exemplo, aprendendo perguntas Ciência dos dadosBlockchain, até Computação em nuvem“Wamenkomdigi explicou.

Ele também lembrou que, neste momento, não havia limites na disciplina científica. Portanto, Nazar Patria incentiva a geração mais jovem a ousar explorar vários conhecimentos, incluindo a tecnologia de IA, como ChatGPT ou Gêmeos.

No entanto, a capacidade de manter o pensamento crítico ainda deve ser mantido melhorando as habilidades digitais para que os problemas ainda sejam.

“Muito mais importante é como treinar nossos cérebros para continuar fazendo uma análise sintética de problemas e também Pensamento crítico Podemos andar “, disse Wamenkomdigi.

Ele também enfatizou que o pensamento crítico deveria ser usado no meio do rápido fluxo de informações em um espaço digital que tem implicações para a disseminação de informações errôneas e informações erradas.

“Não se esqueça de manter o senso comum, fique longe de conteúdo negativo ou de coisas negativas de pensar positivo, trabalhar, orar e na ciência de observar os últimos desenvolvimentos e deve estar sempre na vanguarda”, disse Wamenkomdigi Patria.