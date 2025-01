Manter um forte apoio a Israel é a principal prioridade de Trump: Departamento de Estado dos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) para reiterar o apoio de Washington ao seu aliado, e os dois também discutiram o Irã e os reféns israelenses em Gaza, disse o Departamento de Estado.

A ligação foi a primeira de Rubio com Israel desde que o governo do presidente republicano Donald Trump assumiu o cargo na segunda-feira (20 de janeiro de 2025). Trump e o seu antecessor, o antigo presidente democrata Joe Biden, apoiaram Israel durante as guerras em Gaza e no Líbano.

Rubio sublinhou que “manter o forte apoio dos EUA a Israel é uma prioridade máxima para Trump”, afirmou o Departamento de Estado num comunicado.

Rubio disse a Netanyahu que Washington continuará a trabalhar “incansavelmente” para ajudar a libertar os restantes reféns em Gaza, acrescentou o Departamento de Estado.

O último derramamento de sangue no conflito palestino-israelense de décadas eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando militantes palestinos do Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, segundo contagens israelenses.

O subsequente ataque militar de Israel a Gaza matou mais de 47 mil palestinos, afirma o Ministério da Saúde de Gaza, ao mesmo tempo que deu origem a acusações de genocídio e crimes de guerra que Israel nega.

O ataque deslocou quase toda a população de Gaza e desencadeou uma crise de fome. Um cessar-fogo entrou em vigor no domingo (19 de janeiro de 2025), levando à libertação de alguns reféns israelenses em Gaza e de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

Grupos de direitos humanos criticaram a crescente crise humanitária causada pelo ataque militar de Israel. Washington manteve o seu apoio, dizendo que está a ajudar o seu aliado na sua defesa contra grupos militantes apoiados pelo Irão, incluindo o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthi no Iémen.

“O secretário também transmitiu que espera enfrentar as ameaças representadas pelo Irão e procurar oportunidades para a paz”, disse o Departamento de Estado.