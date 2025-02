Maoísta morto em uma reunião com forças de segurança em Chhattisgarh

Foto de arquivo das forças de segurança vistas durante uma reunião com maoístas em Kanker. | Crédito da foto: PTI

Um maoísta foi morto em uma reunião com forças de segurança no distrito de Kanker, em Chhattisgarh, informou a polícia na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025 ().

O tiroteio explodiu em uma floresta ao longo da fronteira dos distritos de Kanker e Narayanpur na tarde de domingo durante uma operação anti-hexal, disse um policial em Kanker.

A operação foi lançada por uma equipe conjunta da Guarda da Reserva Distrital (DRG) e pela Força de Segurança da Fronteira (BSF) com base nas contribuições sobre a presença de pinturas pertencentes às divisões do norte e Maad dos maoístas nessa área nessa área, disseram .

A polícia recuperou o corpo de um maoísta e uma arma de fogo do local após a reunião, disse o funcionário na segunda -feira, acrescentou que mais detalhes são esperados, pois as forças de segurança ainda não retornaram do local da reunião.

A última reunião ocorre um dia depois que oito naxalitas foram mortos por forças de segurança no distrito de Chhattisgarh Bijapur, assumindo o número de naxal assassinado em reuniões separadas no estado a 50 desde janeiro deste ano.

Um máximo de 34 maoístas foi morto na divisão Bastar, que inclui sete distritos, incluindo Kanker.

De 20 a 21 de janeiro, 16 maoístas foram mortos em uma reunião com o pessoal de segurança no distrito de Gariaband, sob a divisão de Raipur.

No ano passado, 219 maoístas foram neutralizados por forças de segurança em reuniões separadas em Chhattisgarh, informou a polícia.