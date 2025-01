MAPA: As visitas ao pronto-socorro por doenças respiratórias estão aumentando nesses estados

(NEXSTAR) – Vários estados estão enfrentando um aumento nas visitas hospitalares causadas por doenças respiratórias à medida que entramos no Ano Novo.

A nível nacional, as visitas ao serviço de urgência por pacientes que sofrem de gripe ou vírus sincicial respiratório (VSR) são agora “muito elevadas”, o nível mais elevado do CDC, de acordo com os dados mais recentes. As visitas por gripe, VSR e COVID-19 estão a aumentar à medida que nos aproximamos de meados de Janeiro; no entanto, as visitas COVID ainda estão num nível baixo.

Os estados com maior número de atendimentos de emergência por doenças respiratórias, desde resfriado comum até COVID-19, são Arizona, Utah, Texas, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Flórida, Geórgia, Tennessee, Kentucky e New Hampshire, de acordo com o Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Dados atualizados pela última vez em 1º de janeiro de 2025. (Crédito: CDC)

O CDC calcula seus níveis de atividade (mínimo, baixo, moderado, alto, muito alto) com base no nível médio de atividade da doença durante períodos em que as visitas de COVID, gripe e VSR eram baixas.

Os hospitais infantis estão ocupados desde novembro com o VSR, mas “a gripe agora se juntou à festa”, disse o Dr. Jason Newland, especialista em doenças infecciosas do Nationwide Children’s Hospital em Columbus, Ohio.

“Agora estamos realmente começando a rolar”, acrescentou. “Nossos hospitais estão ocupados.”

Quais são os sintomas da gripe, VSR e COVID-19?

Qualquer pessoa que tenha lutado contra uma doença respiratória misteriosa pode ter se perguntado o que exatamente tem durante a recuperação.

Para pais preocupados, esses sintomas podem ser especialmente preocupantes.

“Todas as crianças enfrentam o desafio das infecções durante os primeiros cinco anos de vida”, especialista em doenças infecciosas pediátricas. Frank Esper, MD explicado em um comunicado à imprensa. “Lidar com doenças infantis pode ser um desafio para os pais.”

Infelizmente, quando se trata de VSR, gripe e COVID-19, eles podem apresentar muitos dos mesmos sintomas, incluindo febre, tosse, falta de ar, congestão e cansaço.

Com certeza, os profissionais de saúde podem usar um teste de diagnóstico, dependendo do Fundação Nacional para Doenças Infecciosas.

“Tosse, coriza e febre são comuns a todos os vírus respiratórios”, diz o Dr. Esper. “Quando vejo uma criança com esses sintomas, geralmente confio em exames laboratoriais para fazer um diagnóstico preciso.”

No entanto, existem alguns sintomas exclusivos da gripe e do VSR.

Com o VRS, por exemplo, as crianças podem desenvolver chiado no peito que cria um chiado ou chocalho durante a respiração.

De acordo com a Cleveland Clinic, febres extremamente altas (103 ou 104 graus Fahrenheit) são um sinal característico da gripe.

Como posso me proteger?

As autoridades de saúde dos EUA recomendam que todas as pessoas com mais de 6 meses de idade recebam umvacinação anual contra gripee dizem que não é tarde para se vacinar.

Você também deve evitar tocar nos olhos, nariz e boca, pois isso pode espalhar germes.autoridades de saúde dizem. Você também deve lavar as mãos com água e sabão, limpar superfícies tocadas com frequência e evitar contato próximo com pessoas doentes.

Outros germes são monitorados

O CDC também tem estado atento ao aumento de doenças causadas pelo norovírus, um vírus estomacal desagradável, com 91 surtos.relatadoinício de dezembro.

Os pesquisadores também têm observado de perto outro tipo de vírus influenza, a versão H5N1 tipo A da gripe aviária. O CDCdizHouve 66 casos humanos relatados nos Estados Unidos no ano passado, mas nenhum deles na última semana.

Os casos são “bastante esporádicos” e o risco geral para o público permanece baixo, disse Reed. Quase todos foram atribuídos ao contacto direto com animais infectados, sem evidência de propagação entre pessoas.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

