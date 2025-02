Marathi Sahitya Mahamandal está “usando uma plataforma literária para fins políticos”, diz Sanjay Raut

Depois que o líder de Shiv Sena, Nelam Gorhe, criou um rebuliço em Nova Délhi com seus comentários contra Shiv Sena (organizadores do Akhil Bharatiya. Marathi Sahitya Mahamandal (‘All India Marathi Literary Committee’ ou Abmsm), onde a Sra. Gorhe havia falado.

Referindo -se à conferência literária, que terminou no domingo em Delhi, o Sr. Raut em sua carta aberta também, presidente da Usha, presidente da ABMSM, criticou a conferência, pois os temas dos seminários não eram de natureza literária.

“A conferência foi organizada sob a pressão de uma certa ideologia política. Isso não se adapta à tradição de Mahamandal Sahitya. Algumas chamadas usaram a plataforma para fins políticos. O Comitê Literário assumirá a responsabilidade pelas acusações feitas pelos convidados contra seus oponentes políticos? disse.

Raut acrescentou que a Sra. Gorhe havia feito declarações objetivas contra o Sr. Uddhav Thakeray.

Durante um seminário sobre ‘Ashi Kase Gadlo‘(‘ Como estávamos condicionados ‘) No 98º ABMSM, a sra. Gorhe falou sobre como o Partido de Eknath Shinde se juntou quando Sena Sena foi dividida até agora e disse que os trabalhadores de Thane “cuidaram” dos políticos de eventos que ocorrem em Mumbai. Ela continuou dizendo que todos os compromissos do partido antes da divisão eram dados apenas àqueles que poderiam pagar. “Para dois Mercedes, você recebe uma publicação”, disse a sra. Gorhe …

Raut criticou o comitê literário e perguntou se a plataforma havia sido criada por violação política. “O comitê atual aprova isso? Caso contrário, o comitê deve se desculpar imediatamente ”, acrescentou.

“Enquanto conversava com a mídia fora do campo Talkatora, Nelam Gorhe disse que participou do programa pagando ₹ 50 lakh aos membros do comitê e deu um carro da Mercedes à Usha também para organizar o programa. Se isso é verdade ou não, não tenho idéia, mas a reputação do comitê está danificada, já que as pessoas estão argumentando que o comitê foi corrompido e isso é preocupante ”, disse Rout em sua carta.

Indignação em Maharashtra

Enquanto conversava com a mídia em Mumbai, o Sr. Uddhav Thackeray preferiu não comentar sobre a Sra. Gorhe. “O que dizer sobre Gaye Gujreregistro (pessoas sem importância) ”, disse ele.

Raut atacou a sra. Gorhe sarcasticamente e pediu que ela fornecesse os projetos de lei para os oito Mercedes que aparentemente deram ao partido por serem nomeados membros do Conselho Legislativo (MLC) por quatro períodos.

Os líderes de Shiv Sena (UBT) Sushma Andhare e Kishori Pednekar também atacaram a sra. Gorhe. A Sra. Andhare pediu à sra. Gorhe para calcular seus próprios lucros durante seu mandato e revelar os lucros que havia obtido.

Os trabalhadores do partido protestaram fora da Câmara da Sra. Gorhe em Pune.

Mais tarde, a Sra. Gorhe esclareceu que sua declaração havia sido baseada em observações gerais.

A Sra. Também refutou as alegações de receber presentes e explicou que o segmento da Sra. Gorhe era sincero, e as perguntas feitas e as respostas fornecidas não estavam nas mãos dos organizadores.