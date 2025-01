Margaret Brennan disparou das tendências da CBS após o debate com o JD Vance Heating

Curioso por que ‘Margaret Brennan Cansativo da tendência da CBS? A face do moderador do país está no centro da especulação após uma entrevista de alto perfil com o vice -presidente JD Vance. Uma troca entre eles se tornou viral, causando rumores de debate e alimentando o futuro de Brennan na rede.

Vamos quebrar por que ‘Margaret Brennan Shot da CBS’ é uma tendência e o que pode vir a seguir para a âncora de uma vida.

Por que ‘Margaret Brennan Shot CBS’ é uma tendência

Especulando que a CBS demitiu Margaret Brennan depois dela entrevista Com o vice -presidente JD Vance Face the Nation, ele fez sua tendência on -line.

Durante a entrevista, Vance descartou as perguntas de Brennan sobre a radicalização de um nacional afegão acusado de planejar um ataque terrorista, respondendo com: “Eu realmente não me importo, Margaret”. A frase venceu rapidamente a tração on -line, alimentando debates sobre se a CBS demitiu Brennan em resposta à reação.

Brennan questionou repetidamente Vance sobre permitir refugiados afegãos, incluindo aqueles que haviam trabalhado com o governo dos Estados Unidos, no país. Ela citou diretamente a última afirmação de Vance: “Não acho que deveríamos abandonar ninguém que tenha sido examinado adequadamente e nos ajudou”.

Vance não concordou, afirmando: “Não concordo que todos esses imigrantes ou todos esses refugiados tenham sido examinados adequadamente”. Ele citou Nasir Ahmad Tawhedi, um cidadão afegão preso por uma suposta trama terrorista, acrescentando: “Como o tipo … em Oklahoma? Ele supostamente foi examinado corretamente … claramente, não era”.

Brennan respondeu: “Esse foi um caso muito particular. Não ficou claro se eu foi radicalizado quando chegou aqui ou enquanto morava aqui. A maioria dos americanos concorda comigo “.

Os comentaristas conservadores imediatamente criticaram Brennan por sua troca acalorada com JD Vance. Megyn Kelly a criticou e disse: “Não poderia ter dobrado pior … apenas um tolo completo”. A controvérsia alimentou a especulação de que a CBS havia atirado nela ou estava considerando. (através Sky News)

Embora Cbs Não confirmou que a demissão de Brennan, as redes sociais permanecem divididas. Alguns celebram a idéia de que a CBS a descartou, enquanto outros argumentam que ela estava apenas fazendo seu trabalho. Ao escrever, parece que ele ainda está trabalhando com a rede e não foi demitido.