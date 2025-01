Margaret Qualley, do The Substance, diz que o filme ‘fodeu’ seu rosto

Enquanto Margaret Qualley recebeu muitos elogios por seu desempenho em 2024 A substânciarevelou que o grande número de próteses necessárias para o filme prejudicou sua pele. Como o projeto foi concebido como um filme de terror corporal, Qualley teve múltiplas camadas de maquiagem aplicadas em múltiplas sequências. Em discussão recente, Qualley revelou que esse processo acabou causando danos ao seu rosto.

Margaret Qualley revela que as próteses da Substance causaram acne grave

Margaret Qualley afirmou que trabalhar em The Substance foi uma experiência muito desafiadora para ela, em parte devido às próteses que recebeu.

Durante sua recente aparição em Josh Horowitz Feliz Triste Confuso No podcast, Qualley revelou: “Quando levantam minha saia no final, ou no início dos créditos, quando tem palmeiras por toda parte e eles têm todos aqueles óculos compridos por baixo. “Isso é só porque meu rosto estava tão fodido que eles não podiam mais atirar em mim.” Em seguida, ele acrescentou: “Provavelmente levei um ano para me recuperar fisicamente de tudo isso”.

Os efeitos de The Substance acompanharam Margaret Qualley em seu próximo filme, Kinds of Kindness. Porém, os problemas que teve de pele acabaram sendo úteis para ele neste filme devido à variedade de personagens que teve que interpretar. “E eu pensei: ‘Oh, isso é realmente perfeito’. “Estou interpretando todos esses personagens diferentes”, observou ele. “Para um deles, vamos usar todas as minhas próteses malucas para acne”, disse ela.

Demi Moore também expressou os sentimentos de Margaret Qualley em relação ao impacto físico das filmagens de The Substance sobre os dois. O repórter de Hollywood revelou que normalmente levava até seis horas para Moore se transformar em seu personagem.