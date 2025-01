Maria Rosaria Boccia está grávida? Um monte de fotos no Oggi

Weekly Oggi publica com exclusividade algumas fotos Maria Rosária Bocciauma empresária de Pompéia, protagonista do escândalo que levou à renúncia do então Ministro da Cultura Gennaro Sangiulianonum passeio com uma amiga pela sua cidade: “E a sua forma – escreve o semanário – parece uma mulher em fase avançada de gravidez”.

“Nova reviravolta: ela está grávida? Quem é o papai?” escreve uma revista semanal que publica fotos na capa.

Quando solicitado a comentar as fotos publicadas pelo semanário, o empresário responde: “Peço que não me obriguem a comentar ‘notícias’ relacionadas exclusivamente com a minha esfera pessoal”.

“Nos últimos meses, refleti muito sobre o quanto o partidarismo de uma determinada imprensa, aliado a uma determinada forma de veicular informações, pode ferir e prejudicar. carregar o fardo da raiva que, se eu não tivesse ombros fortes, causaria danos irreparáveis”, Em postagem no Instagram acompanhada da música de Eros Ramazzotti, Aurora, que o cantor escreveu inspirado no nascimento de sua filha

Depois de meses sem desculpas, apesar de sempre ter dito a verdade, meu nome e minha história correm mais uma vez o risco de serem jogados em praça pública à mercê de cães raivosos. Os editores de jornais usam e têm usado um método muito específico para me difamar em nome de lisonjeiras reverências aos seus editores ou aos seus padrinhos políticos.

Será possível que a dignidade da mulher seja tão insultada, degradada e ridicularizada que obscureça os deveres dos outros? Estou cansado de ser um pára-raios para os outros e a minha história humana e profissional ser constantemente posta em causa. Por que tenho sempre que dar desculpas enquanto os outros permanecem imunes às críticas, apesar da sua óbvia responsabilidade? Por que minha esfera pessoal não deveria mais ser minha e minha privacidade seria constantemente violada? Por respeito, guardei para mim informações e anedotas que levariam à demissão imediata de políticos e editores de jornais, não achei apropriado revelar nada, porque não é meu estilo descer ao nível de alguns, mas eu exigir respeito; Se continuar a faltar esta ética profissional, não poderei libertar-me e usarei as poucas forças que me restam para dissipar, com os factos em mãos, todos aqueles que procuraram destruir-me.

Farei isso por mim, pela minha história, pela minha dignidade e por todas aquelas mulheres que a arrogância dos outros tentou menosprezar e amaldiçoar.” Maria Rosaria Boccia escreve isso em um post depois de publicar semanalmente algumas de suas fotos Oggi é comentado por música de Eros Ramazzotti Aurora, que o cantor escreveu inspirado no nascimento de sua filha.

POST NO INSTAGRAM: 'Minha privacidade é sempre violada, peço respeito'



"Nos últimos meses, tenho refletido muito sobre o quanto o partidarismo de uma determinada imprensa, aliado a uma determinada forma de veicular informações, pode ferir e prejudicar. carregar o fardo da raiva, que se eu não tivesse ombros fortes, causaria danos irreparáveis. Depois de meses sem me pedir desculpas, mesmo eu sempre dizendo a verdade, meu nome e minha história correm o risco de serem descartados. na praça pública à mercê dos cães selvagens". Maria Rosária Boccia em uma postagem no Instagram acompanhada de uma música de Eros Ramazzotti, Aurora, que o cantor escreveu inspirado no nascimento de sua filha

“Os editores de jornais – continua Boccia – usam e têm usado um método muito específico para me difamar em nome de homenagens lisonjeiras aos seus editores ou aos seus padrinhos políticos.

Será possível que a dignidade da mulher seja tão insultada, degradada e ridicularizada que obscureça os deveres dos outros? Cansei de ser um para-raios para os outros e a minha história humana e profissional ser constantemente posta em causa. Por que tenho sempre que dar desculpas enquanto os outros permanecem imunes às críticas, apesar da sua óbvia responsabilidade? Por que minha esfera pessoal não deveria mais ser minha e minha privacidade seria constantemente violada? Por respeito, guardei para mim informações e anedotas que levariam à demissão imediata de políticos e editores de jornais, não achei apropriado revelar nada, porque não é meu estilo descer ao nível de alguns, mas eu exigir respeito; Se continuar a faltar esta ética profissional, não poderei libertar-me e usarei as poucas forças que me restam para dissipar, com os factos em mãos, todos aqueles que procuraram destruir-me. Farei isso por mim, pela minha história, pela minha dignidade e por todas aquelas mulheres que a arrogância dos outros tentou banalizar e encurralar”.

