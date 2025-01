Marianne Faithfull, Musa de Mick Jagger morreu

Marianne Faithfull, uma cantora e atriz britânica conhecida como intérprete e como uma namorada histórica de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, morreu no século 78 no balanço de Londres da década de 1960. A BBC relata que cita um porta -voz.

Entre os sucessos juvenis do crente, mencionamos o golpe quando as lágrimas passam, que em 1964 entrei nos dez melhores britânicos. Seu papel principal, no entanto, não deve ser esquecido em uma garota em uma motocicleta, um filme publicado nos cinemas no fatídico ano de 1968 e traduzido para o italiano chamado “Naked Under the Skin”. Após um período difícil marcado pelo abuso de anos de rock, até os 70 anos, ele conseguiu relançar sua carreira. “É com profunda tristeza – lê na mídia do reino em geral – que anuncia a morte do cantor, cantor – songwwriter e atriz Marianne Faithfull. Marianne empurrou pacificamente em Londres cercado pela família que amava. Sentiremos sua falta. muitos”.

