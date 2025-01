O roqueiro americano Marilyn Manson não será acusado de agressão sexual e violência doméstica, anunciaram os promotores de Los Angeles após uma investigação de quatro anos.

O promotor distrital Nathan Hochman citou prazos legais e evidências insuficientes como razões para sua decisão.

“Descobrimos que as acusações de violência doméstica estão além do prazo prescricional e não podemos provar as acusações de agressão sexual além de qualquer dúvida razoável”, afirmou. Hochman disse em um comunicado na sexta-feira. “Reconhecemos e aplaudimos a coragem e resiliência das mulheres que se apresentaram para apresentar denúncias e partilhar as suas experiências e agradecemos-lhes pela sua cooperação e paciência com a investigação”.

Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, enfrentou acusações de várias mulheres em conexão com incidentes que supostamente ocorreram entre 2009 e 2011 em West Hollywood.













A investigação começou em 2021, depois que a atriz Evan Rachel Wood, que começou a namorar Manson em 2007, quando ela tinha 19 anos, o acusou de abuso em uma postagem nas redes sociais. Manson negou as acusações, chamando-as de “uma terrível distorção da realidade.”

E embora a identidade das outras mulheres envolvidas na investigação não tenha sido revelada, a atriz de Game of Thrones, Esme Bianco, confirmou seu envolvimento. Bianco, que processou Manson em um caso que foi posteriormente resolvido, disse que deu às autoridades “centenas de evidências, incluindo fotos do meu corpo coberto de mordidas, hematomas e facadas.” Ela também criticou os atrasos na investigação.

“Quase quatro anos atrás, fiz o que as vítimas de estupro deveriam fazer: fui à polícia”, ela disse na reunião de 2024.

Wood divulgou um breve comunicado nas redes sociais na sexta-feira, reconhecendo que suas reivindicações ultrapassaram o prazo de prescrição. “Evidências de crimes violentos não deveriam ter prazo de validade”, ela escreveu, agradecendo à polícia pela investigação.

Em seu processo, Bianco acusou Manson de abuso sexual, físico e emocional, bem como de violação das leis de tráfico de pessoas. Ela alegou que Manson a atraiu da Inglaterra para a Califórnia sob o falso pretexto de oferecer seus papéis em videoclipes e filmes. Após a decisão do promotor, Bianco expressou decepção, alegando que “Mais uma vez, nosso sistema de justiça falhou com os sobreviventes”.

Manson negou consistentemente qualquer irregularidade. Seu advogado, Howard King, saudou o resultado, dizendo: “Estamos muito satisfeitos que, após uma análise minuciosa e incrivelmente longa de todas as provas factuais, o promotor público tenha concluído o que sabíamos e expressamos desde o início – Brian Warner é inocente”.

Após as acusações de Wood, a gravadora Loma Vista e a agência de talentos CAA cortaram Manson. Também foi removido de vários programas de TV.