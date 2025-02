Marina Berlusconi: “Estime e respeito pelo que Meloni está fazendo”

“Existem muitos direitos na Europa no momento. Italiano – e acredito que todos devem dar negociações – podem manter a posição de equilíbrio e adesão total dos valores democráticos. Deixe -me dizer que alguém inventou nosso centro – True Trent ‘anos atrás nos viu … Hoje vivemos uma fase histórica muito difícil e o papel da Giorgia Meloni é definitivamente difícil: acredito que você merece respeito e respeito o que faz. “Marina Berlusconi diz isso em uma entrevista com uma carta.

“A Europa deve acordar. Muitas vezes pertencente à União ainda está vivendo como uma transferência de soberania como se mais a Europa significasse menos Itália, menos Alemanha, menos França … basta olhar para os movimentos que, por um lado, afirmam que eles querem fazer isso para fazê -lo na Europa Ótimo e, por outro lado, eles pregam o lema de menos Europa e mais soberania. Berlusconi.

De acordo com o Presidente Fininvest e Mondadori, “o modo de pensar ocidental parece ser condenado à oscilação como um pêndulo entre as crenças cada vez mais extremas da direção oposta.

M. Berlusconi no final da vida, certo para pacientes incuráveis



O fim da existência da “dignidade” de alguém está “correto” para “pacientes incuráveis” em termos de cidadania, você pode continuar com “pequenos passos” para garantir “integração razoável”, sim para o casamento homossexual, mas não a maternidade substituta: presidente Fininvest e Mondadori Marina Berlusconi retorna para falar sobre direitos, perguntou a Claudio Cerasa.

“Sou para um casamento homossexual. Olha – os direitos de Marina Berlusconi – se há alguém que dá valor à família, bem, sou eu. Ter uma família unida e sólida sempre foi o principal objetivo da minha vida. Por esse motivo, estou convencido de que a família não pode estar em padrões e modelos padrão, mas todos devem ter o direito de criar sua própria pessoa que ama a decisão tomada na liberdade e consciência geral. Excessos na direção oposta. São necessários pequenos passos à frente com o objetivo de integração adequada sem fingir mudar o mundo em um espaço noturno, caso contrário, a síndrome do ônibus espacial interviria novamente. ”

