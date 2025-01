Marinha do Sri Lanka prende 10 pescadores de TN, Karaikal

Um grupo de 10 pescadores de Tamil Nadu e Puducherry foram presos pela Marinha do Sri Lanka sob a acusação de caça furtiva nas águas do país insular na noite de quarta-feira (8 de janeiro de 2025). Há alguns dias, o grupo se aventurou no mar a bordo de um barco mecanizado vindo do porto de Karaikal.

Fontes do departamento de Pesca de Karaikal afirmaram que os pescadores deixaram o porto na manhã do dia 7 de janeiro. Entre os 10 pescadores, quatro eram de Karaikal, cinco de Mayiladuthurai e um de Nagapattinam.

Os pescadores detidos, juntamente com o seu barco, foram levados para a ilha para investigação. Os nomes dos pescadores presos estão sendo investigados, acrescentaram as fontes.