Marinha Indiana conclui levantamento hidrográfico de 25.000 milhas náuticas quadradas das Maurícias

Marinha Indiana INS Sarvekshak concluiu a fase final do levantamento hidrográfico das Maurícias, cobrindo uma extensa área de mais de 25.000 milhas náuticas quadradas. A folha em branco do levantamento hidrográfico, juntamente com as cartas náuticas recém-preparadas e o equipamento de levantamento foram formalmente entregues ao Presidente das Maurícias, Dharambeer Gokhool, pelo Alto Comissário Indiano nas Maurícias, Anurag Srivastava, numa cerimónia formal na quinta-feira (23 de Janeiro de 2025).

“A criação de uma nova carta náutica permitirá às Maurícias desenvolver a sua infra-estrutura marítima, a sua gestão de recursos e o seu planeamento de desenvolvimento costeiro. Este marco reflete a parceria de longa data entre a Índia e as Maurícias para promover o desenvolvimento marítimo e a cooperação regional”, afirmou a Marinha Indiana num comunicado.

Além disso, o Capitão Tribhuvan Singh, Comandante-em-Chefe do INS Sarvekshak convocou Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed, Ministro da Habitação e Terras das Maurícias, e discutiu os detalhes das operações de pesquisa realizadas.

Os navios hidrográficos da Marinha Indiana auxiliam regularmente vários países nos levantamentos hidrográficos das suas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). “De acordo com a iniciativa SAGAR do Governo da Índia, os navios de reconhecimento da Marinha Indiana realizaram várias operações conjuntas de reconhecimento com nações estrangeiras amigas, cobrindo uma área de 89.000 quilómetros quadrados. nos últimos cinco anos e produzimos 96 cartas”, afirmou a Marinha no dia 21 de junho do ano passado, quando é comemorado o Dia Mundial da Hidrografia.

A Marinha também os ajudou através do desenvolvimento de capacidades e da partilha de conhecimentos. Estes esforços são realizados por navios de investigação construídos localmente que mapeiam a vasta região do Oceano Índico.

Na frente bilateral, a Índia e as Maurícias têm uma extensa cooperação em defesa que abrange várias áreas. As Maurícias têm um Oficial de Ligação Internacional no Centro de Fusão de Informações para a Região do Oceano Índico (IFC-IOR) da Marinha Indiana localizado em Gurugram. As Maurícias também acolhem centros de radar que fazem parte do sistema conjunto de vigilância por radar costeiro da Índia. A Polícia das Maurícias opera dois helicópteros ligeiros avançados (ALH)-MkIII e uma aeronave Dornier Do-228 construída pela Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

A Índia aumentou significativamente a sua assistência ao reforço de capacidades aos estados costeiros do Oceano Índico como parte dos esforços para aumentar as suas capacidades nacionais. Também foi dada especial atenção ao aumento das exportações de defesa nos últimos anos.