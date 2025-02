Mark Henry explica por que a WWE vê Roxanne Pérez como uma estrela superior

WWE Hall da família Mark Henry Acredite anterior Nxt Campeã Feminina Roxanne Pérez Tem um futuro promissor. Atualmente, Pérez está se preparando para sua vingança pelo Campeonato Feminino da WWE NXT.

Sobre a vingança do WWE NXT, a campeã do NXT Giulia defenderá seu título contra Pérez e Bayley. Enquanto Pérez ainda está focado em reivindicar o campeonato, ele teve um grande impacto no WWE Royal Rumble 2025 no fim de semana passado.

Roxanne Pérez entrou no Royal Rumble feminino no número 3 e durou os dois últimos. Ele enfrentou Charlotte Flair nos momentos finais do jogo, mas finalmente ficou aquém, já que Flair a eliminou para vencer a mulher Royal Rumble pela segunda vez em sua carreira.

No entanto, Roxanne Pérez fez história estabelecendo o registro do mais tempo que aconteceu em uma partida real da Royal. A ex -campeã do NXT ofereceu um excelente desempenho, impressionando muitos, incluindo Mark Henry, que acredita que a WWE a vê como uma futura estrela principal com base em como ela foi reservada no jogo.

Mark Henry diz que a corrida da WWE Royal Rumble Roxanne Pérez mostra que seu futuro é brilhante

Falando na Radio Open Busted, Mark Henry discutiu recentemente o desempenho impressionante de Roxanne Pérez no WWE Royal Rumble. Ele fixo“Roxanne Pérez no final, ela e Charlotte (Flair como os dois últimos), Roxanne não está naquele lugar para nada. Roxanne está naquele lugar por causa do que eles vêem o futuro. Quão incrível deve estar naquele lugar onde o A empresa vê isso como alguém que poderia ser uma pessoa superior no negócio?

A ex -campeã feminina da WWE NXT Durável 1 hora, 7 minutos e 47 segundos no Royal Rumble Party. Ela teve um impacto significativo no NXT nos últimos anos. Será emocionante ver como o ano de 23 anos continua a brilhar quando se juntar à lista principal.