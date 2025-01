Mark Robinson deixa a demanda da CNN, promete não correr para a posição novamente

O ex -governador da Carolina do Norte, Mark Robinson (R), disse que terminaria sua demanda contra a CNN na sexta -feira Depois do seu relatório Lançado durante sua carreira no governador no ano passado sobre os comentários inflamatórios que ele fez em um site pornográfico.

“O fato é o seguinte: o preço que pagamos ao entrar na arena política nunca será reconhecida. Não há quantidade em dólares altos o suficiente. Embora tenha sido a honra de uma vida servir ao povo da Carolina do Norte, a perseguição política contínua de minha família e dos meus entes queridos é um custo que não estou disposto a continuar apoiando ”, escreveu Robinson em comunicado sobre Plataforma social x.

“Graças a Jesse Binnall e sua equipe de pesquisadores por inúmeras horas de trabalho, dedicação e compaixão. A pesquisa da CNN e suas ‘fontes’ lançaram resultados tremendos e trouxeram o fechamento da nossa família durante o que tem sido uma situação inimaginavelmente sombria.

Robinson enfrentou pressão para deixar a carreira do governador após o relatório da CNN. Ele entrou com um caso contra a CNN em outubro em busca de US $ 50 milhões em danos, mas decidiu deixar o processo depois de perder a província perante o democrata Josh Stein.

Robinson disse que suas ambições políticas agora falharam.

“Continuarei a usar minha plataforma para promover e apoiar muitos dos problemas pelos quais todos somos apaixonados; No entanto, neste momento, farei isso com o custo. Não vou correr no próximo ano, nem tenho planos de encontrar uma posição eleita no futuro ”, escreveu ele em X.

“Até mudarmos os corações e almas daqueles dentro da arena política, é improvável que o próprio processo político tenha mudanças significativas”.

