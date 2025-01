Marked Men: Rule + Shaw Entrevista: Chase Stokes e Sydney Taylor sobre como trabalhar com o diretor do Notebook

A seguir, o editor sênior Brandon Schreur conversou com Chase Stokes e Sydney Taylor sobre estrelar Homens Marcados: Rule + Shaw. Stokes e Taylor conversaram sobre como trabalhar com o diretor Nick Cassavetes, que já dirigiu The Notebook de 2004, no novo filme de romance, como encontrar a química de seus personagens e muito mais.

“Shaw, um estudante de medicina, ama Rule, uma tatuadora rebelde, há anos, embora a veja apenas como uma amiga da família”, diz a sinopse. “Depois de uma noite desinibida, eles são forçados a confrontar sentimentos enterrados enquanto lidam com a dor, as expectativas familiares e o medo do compromisso, testando se o amor entre duas pessoas de mundos tão diferentes pode realmente sobreviver.”

Homens Marcados: Rule + Shaw será exibido nos cinemas dos Estados Unidos nos dias 22 e 23 de janeiro de 2025.

Brandon Schreur: Chase, em primeiro lugar, acompanhar sua carreira nos últimos anos tem sido muito interessante. Obviamente, você é muito conhecido por Outer Banks e sou um grande fã de Tell Me Your Secrets. Eu sei que não foi o programa mais popular do mundo, mas gostei e adorei. Então você participou do filme Feios, de McG. Você recebe o roteiro de Homens Marcados. O que chamou sua atenção neste projeto? O que fez você querer participar?

Feeds de perseguição: Acho que Nick (Cassavetes), para começar. Ele é uma lenda de diretor. O seu gosto e os projetos que realiza são muito complexos e delicados. Ele trata todos eles com cuidado. Acho que essa foi a coisa inicial.

Então eu acho que foi uma abordagem muito bonita e nova do gênero e contou essa história de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Esses personagens pareciam realmente reais. Eles se sentiram realmente honestos e vulneráveis. Acho que, como artista, quero contar esse tipo de história. Quero encontrar personagens e construir mundos e lugares que tenham autenticidade com pessoas realmente incríveis.

Claro. Sydney, quero te perguntar algo semelhante. Eu realmente gostei de assistir você em American Born Chinese. Esse show foi ótimo e você foi ótimo nele. Você vai diretamente disso para isso. Chase mencionou Nick; o cara que dirigiu The Notebook está fazendo Marked Men. O que passa pela sua cabeça quando você recebe esse roteiro pela primeira vez? É muito ou você gosta imediatamente?

Sidney Taylor: Ah, definitivamente é muito. Você quase não quer chegar lá quando ainda não tem o emprego. Então você ficará estressado. Eu também não podia reconhecer que Chase fazia parte do trabalho porque isso me estressaria. Não vi Outer Banks, desculpe, mas sabia quem você era! Enviei minha fita inicial e não esperava ouvir absolutamente nada. Recebi um e-mail informando que Nick estava anexado e gostaria que eu gravasse novamente. Enviei-lhe novas cenas. Ele queria se encontrar comigo pessoalmente, o que não era normal no processo de audição. Fiz um teste de química com Chase e fiquei muito nervoso. Cheguei cerca de 30 minutos mais cedo, sentado no saguão, apenas me estressando mais.

Dou crédito a Nick por ter fé em mim para fazer isso. Dar o papel principal a alguém que nunca fez um filme antes é ridículo. Não sei por que ele fez isso. Mas eu não poderia estar mais grata e grata a ele por ver em mim que eu conseguiria. Eu o amarei para sempre por isso.

Partindo disso também, O Caderno não é apenas um filme romântico, é como ele Filme romântico de toda uma geração e de toda uma cultura. Todo mundo conhece Rachel McAdams e Ryan Gosling naquele filme. Quando você vem para esse projeto, há muita pressão? Você está pensando: ‘Poderíamos estar fazendo o próximo Caderno agora mesmo’ ou você tem que viver um dia de cada vez para garantir que não fique muito na sua cabeça?

Alimentar: Nick me deu uma palestra muito adorável antes de começarmos a produção. Ele disse: “Não tínhamos ideia de que The Notebook se tornaria o que era.” Se você observar sua execução, ele se saiu bem teatralmente, mas não superou as expectativas. Depois ele passou para o DVD e continuou construindo. Foi muito engraçado para mim olhar para isso e dizer: ‘Ei, não há pressão aqui.’ Vamos apenas contar a história. Acho que apesar disso, ainda existe aquela ligação inevitável de assistir a um dos filmes românticos mais icônicos de todos os tempos e saber que você está acompanhando isso na sua lista de projetos. Mas Syd, não sei quanto a você, mas nunca senti isso. Nunca senti que houvesse uma demanda, necessidade ou pressão sobre nossos ombros para estarmos naquele espaço com ele.

Taylor: Não, eu também não senti isso. Acho que quando você faz algo com alguém tão notável, você não consegue pensar nessas coisas. Eu também acho que, em geral, o que torna os filmes tão especiais, e o que torna The Notebook tão especial, é que dia após dia eles tomavam decisões sobre o que lhes parecia certo, tanto como diretores quanto como atores e personagens. . Eles estavam decidindo o que é pessoalmente relevante, o que faz sentido para a história e o que faz sentido para seus corações. Acho que é por isso que ressoou tanto nas pessoas. Eles não estavam tentando fazer sucesso. Eles não estavam tentando matá-lo. Eles estavam apenas tentando fazer a coisa certa com base na história, e acho que foi isso que realmente ressoou nas pessoas. Nick é muito bom nisso.

Devo dizer que a maneira como seus personagens interagem e a vibração que vocês trazem para Marked Men me lembrou muito The Notebook só porque achei a conexão que Rule e Shaw constroem parece muito natural. E vocês têm uma química muito boa juntos. Você pode me contar um pouco sobre como foi encontrar essa química? Como você tornou isso tão crível? Foi um processo grande e colaborativo do qual todos participaram, ou você estava conversando e passando muito tempo no set quando as câmeras estavam desligadas para encontrar a conexão entre esses personagens?

Alimentar: Acho que é uma pequena observação divertida sobre a história: Syd, você mencionou anteriormente sobre seu processo de audição. Ela tomou a decisão mais ousada em uma dessas cenas de se comprometer totalmente. É a cena na loja de tatuagem. Lembro que quando você saiu por um minuto, Nick colocou o braço em volta do meu ombro e disse: “Essa é a nossa garota, certo?” Eu estava tipo, ‘Sim. Sim. Essa é a nossa garota. Acho que daquele momento em diante eu sabia que Syd estava muito disposto. Como você pode ouvir pela maneira como ela fala, ela é sábia além da idade e tem um coração tão grande que está disposta a dar. Ela é uma artista e ser humano tão intuitivo.

Eu acho que há uma gravitação natural nossa em relação a esses personagens. E acho que nós dois realmente queríamos fazer justiça à história. Sabíamos que estávamos em boas mãos com Nick. Sim, houve muito tempo fora das câmeras: todos nós ficamos no mesmo hotel, então estávamos todos correndo pelos corredores, travando guerras Nerf.

Taylor: Tantas travessuras. Tantas travessuras.

Alimentar: Ding dong vala e tudo. Foi uma festa do pijama gigante. Mas acho que nos sentimos muito confiantes em dar vida a isso. Nós realmente acreditamos nisso. Nós realmente acreditamos um no outro e nos deixamos cair nisso. O que eu acho estranho! E é realmente lindo.

Completamente. Chase, outra coisa que gostei muito no seu personagem é toda a história envolvendo sua família. Homens Marcados não se detém muito nisso, não parece explorador de forma alguma, mas, quero dizer, levanta alguns problemas reais, alguns problemas reais. Tudo isso faz com que seu personagem pareça ainda mais real. Também acontecem alguns momentos bastante intensos; Há o grande mais cedo, quando todos estão sentados para jantar. Mas você volta a isso mais tarde, e há também as interações que seu personagem tem com seu irmão, interpretado por Alexander Ludwig. Achei tudo ótimo. Isso foi algo que chamou sua atenção nesse personagem? Foi difícil fazer alguns desses momentos mais dramáticos e sérios como esse?

Alimentar: Quero dizer, sim, é intenso. Aquela cena na mesa foi demais. Informa muito ao público sobre o personagem. Também informa muito ao público sobre o relacionamento de Shaw com a família. Eu acho que você realmente precisa desses pontos da história para realmente entender por que esse personagem realmente opera no espaço que opera. Acho que neste ponto da minha carreira eu sempre quero forçar a narrativa e conseguir aquelas cenas divertidas e suculentas nas quais você pode realmente cravar os dentes. O roteiro estava cheio deles. Foi um personagem em que pudemos realmente interpretar os espaços. Nick me permitiu ir até lá. Ele, realmente, naquele dia disse: ‘Mais’. Mais. Foi realmente um prazer tocar com pessoas como Alexander e ter cenas realmente incríveis.

É um daqueles filmes em que, felizmente, consegui entrar na sala de edição e ajudar no processo de edição. Pude ver esse filme ganhar vida de uma maneira que nunca pude antes em minha carreira. Há muitos momentos lindos neste filme dos quais estou muito orgulhoso, seja com Alexander, com a família, com Syd ou com outros personagens. Foi muito divertido dar vida a isso.

Claro, eu imagino. Sydney, você também tem muitos momentos intensos em Marked Men. No final há todo o conflito com o ex-namorado da sua personagem. Mas também adorei a dinâmica que você tem com a personagem Ayden, interpretada por Ella Balinska, sua colega de casa. Achei muito engraçado. Como foi filmar esses momentos juntos? Porque parecia que na tela você estava realmente vibrando e podia sentir a energia.

Taylor: Definitivamente. A energia que passava pela tela era definitivamente a energia do set. Ela é uma das pessoas mais divertidas de se fazer cenas porque é muito engraçada. Qualquer frase engraçada, improvisação. É quase irritante o quão divertida é toda a sua improvisação. E tudo isso tem impacto. A maioria das pessoas, quando improvisam, muitas coisas não são boas, não funcionam e definitivamente não funcionam. Basicamente, cada frase engraçada que ele diz é totalmente sua. Ela acerta muito esse personagem.

Lembro-me de quando descobri que ela havia sido escalada e fiquei muito preocupado que a dinâmica fosse estranha. Ela é mais velha que eu, muito mais alta que eu, e eu estava preocupado que ela não fosse vender que eles eram bons e verdadeiros amigos. E acho que isso não aconteceu. Eu acho que funciona muito bem e ela foi uma das minhas pessoas favoritas (desculpe, Chase) para fazer cenas porque ela mantém a vibração muito boa. Ela até fez um deles quando estava doente. Se a voz dela soa um pouco rouca é porque ela estava doente. Ela entrou no set e o matou de qualquer maneira.

Alimentar: Na verdade, foi minha culpa. Eu tive uma infecção por estafilococos e então Ella teve que vir porque estava com infecção de garganta. Foi um caos. Mas sim, essas cenas são incrivelmente boas e eu adoro uma amizade autêntica na tela. Ela e Syd deram vida a isso de uma forma que às vezes me fez rir alto.

Obrigado a Chase Stokes e Sydney Taylor por falarem sobre Homens Marcados: Rule + Shaw.