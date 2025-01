Marlee Matllin estava “com medo” de aceitar o Oscar de seu ex -William Hurt

Atriz vencedora do Oscar Marlee Matllin Ele realizou várias ações memoráveis ​​em uma corrida que cobre quase quatro décadas. Ela é a primeira atriz de ganhar um Oscar depois de receber o prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Sarah Norman no filme romântico dramático, crianças de um Deus menor. Sua co -estrela no filme foi William Hurt, com quem ele tinha um relacionamento fora da tela naquela época. Em um novo documentário, Marlee Matllin: Não mais sozinho, a atriz razoável de dúvidas lembrou a noite em que ganhou o Oscar e mencionou o medo que teve quando recebeu o prêmio de Hurt.

Marlee Matllin fala sobre seu ex -‘abusivo’ William Hurt

Marlee Matllin: Não está mais sozinho estreou quinta -feira no Sundance Film Festival. O documentário esclarece a carreira de Matllin na indústria do entretenimento e sua vida por trás da câmera. Ela e a machucar estavam em um relacionamento de dois anos e, de acordo com Matllin, Hurcou a abusou durante esse período. Durante a produção de filhos de um Deus menor, Matlin tinha 19 anos, enquanto Hurt era de 35 anos.

Hurt ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1985 pelo beijo da mulher da aranha, então foi ele quem deu o Oscar a Matllin em 1986. Ao dizer à noite, Matllin disse no documentário: “Eu tinha medo enquanto desciava a rua. escadas para pegar o Oscar. Ele estava com medo porque sabia em segundo plano que não estava feliz. Porque eu vi a expressão de seu rosto e meu pensamento era: ‘merda!’ Pessoas)

Matllin falou sobre aquela noite e mais sobre seu tumultuado relacionamento com Hurt em suas memórias de 2009, eu gritarei mais tarde. Ele também disse que a mágoa a atribuiu sexualmente. (através Variedade)

Após a publicação das memórias, Hurt emitiu uma declaração afirmando que o que ele se lembrava era que ele e Matlin “pediram desculpas e ambos fizeram muito para curar nossas vidas. Claro, pedi desculpas e pedi desculpas por qualquer dor que causou. E eu sei que nós dois crescemos. Desejo a Marlee e sua família como melhor.

Hurt morreu em março de 2022 devido a complicações relacionadas ao câncer de próstata terminal com metástase óssea aos 71 anos.