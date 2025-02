Maroon 5 celebra com sucesso um concerto em Yakarta, olha para os doces momentos que ocorrem no palco

Yakarta, vivo – Banda mundialmente famosa, Maroon 5 comemorou com sucesso um concerto na Indonésia. O concerto intitulado Maroon 5 Asia 2025 foi realizado no Yakarta International Stadium (JIS), North Yakarta, no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

Uma das músicas famosas de propriedade de Maroon 5, intitulada Animals, alinhada a ser a música de abertura do show. Durante o show, Adam Levine como vocalista interpretou uma série de músicas pertencentes a Maroon 5 como Mais uma noite, lembranças, movimentos como Jagger, garotas como você, açúcar, e outros.

A conta Tiktok @Infipop.id enviou um vídeo que mostra os momentos doces que ocorreram no estágio de concerto Maroon 5 em Yakarta.

O doce momento ocorreu quando Adam pediu um abraço apertado da platéia que Jis encheu durante o show. Adão foi visto falando acima de milhares de espectadores presentes.

“Posso receber um abraço apertado de você?” Adam Levine perguntou no domingo, 2 de fevereiro de 2025.

 Concerto Maroon 5 em Yakarta

“De acordo com uma posição de três, damos a todos e minha banda nos abraçamos.

O doce momento parecia ser recebido pelos gritos da platéia. Eles se juntaram para dar as boas -vindas ao momento em movimento.

Naquela ocasião, Adam também revelou sua felicidade porque poderia retornar e celebrar um concerto em Yakarta. Adam transmitiu seus sentimentos de amor pelos fãs na Indonésia.

“É bom voltar a Jakara, nós realmente amamos você, somos muito pintados”, disse Adam Levine.