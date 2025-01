Marvel Rivals revela Quarteto Fantástico, data do trailer definida

A NetEase Games revelou formalmente o Os quatro fantásticos está alcançando Rivais da Marvel. Agora, os jogadores dão uma primeira olhada na primeira família da Marvel, uma data para o avanço da equipe e uma possível prévia de um futuro herói.

Quando o Quarteto Fantástico chegará em Marvel Rivals?

Uma nova postagem no X da conta Marvel Rivals mostra arte de Sr. Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e The Thing. Como esperado, eles ostentam a típica roupa azul e branca do Quarteto Fantástico. Ao lado deles está seu companheiro robótico HERBIE. A equipe está voando pela cidade de Nova York no Fantasticar. Não há muito mais na imagem, mas confirma que toda a equipe entrará no jogo. Também revela o trailer do próximo lote de personagens que será lançado em 6 de janeiro de 2025 às 11h ET/8h PT.

A chegada do Quarteto Fantástico não é uma grande surpresa graças aos vazamentos anteriores do Marvel Rivals. No entanto, HERBIE não fez parte desse vazamento, o que pode sugerir que ele não é um personagem jogável. É possível que o robô companheiro faça parte de um dos conjuntos de movimentos da equipe, mas não saberemos realmente até o trailer ser lançado. Além disso, isso também parece confirmar que o próximo mapa será a cidade de Nova York.

Outro fato interessante sobre esta imagem é que ela pode sugerir outro futuro herói do Marvel Rivals. A lua vermelha e o enxame de morcegos ao fundo podem sugerir que Blade poderia ser adicionado à lista. Isso é principalmente especulação, mas o caçador de vampiros fez parte do vazamento mencionado, o que dá alguma credibilidade à ideia.

Atualmente, não há data de lançamento do Quarteto Fantástico e não se sabe se todos serão lançados ao mesmo tempo ou nos próximos meses. O que sabemos é que todos esses personagens serão gratuitos.

Marvel Rivals já está disponível para PS5, Xbox Series X|S e PC.