Mary Lou McDonald presta homenagem ao assassinato condenado por Ira Brendan ‘Taurus’ McFarlane após a morte aos 74 anos de idade

Brendan ‘Taurus’ McFarlane morreu após uma breve doença na sexta -feira aos 74 anos.

O líder Sinn Féin abordou seu respeito pelo Sr. McFarlan como “Grão -Patriot que viveu sua vida pela liberdade e unidade da Irlanda”.

Falando na noite de sexta -feira, a sra. McDonald disse: “O touro foi dedicado à luta pela liberdade e unidade da Irlanda e pela igualdade de seus homens.

“O touro era e sempre continuará sendo o republicanismo irlandês da div. O orgulhoso filho de Ardoyne em Belfast, fazia parte da geração que se levantou contra a opressão, a ocupação britânica e o estado sectário de Orange”.

Gerry Kelly com colegas Maze Escapee, Brandan ‘Taurus McFarlane (Haydn West / PA)

McFarlane foi enviado para o labirinto da prisão depois que ele foi condenado por uma pistola mortal e um bombardeio no pub no controcante em agosto de 1975.

Três homens e duas mulheres foram mortos e 60 foram feridos no ataque do ataque de Bayardo, que foi realizado na expressão que os membros da UVF tinham frequentemente.

Acredita -se que o ataque sectário seja realizado em resposta ao massacre de Miami Showband que executa a UVF por duas semanas antes.

McFarlane foi o oficial de comandante do H-Block durante a greve de fome de 1981. Dez homens morreram na greve de fome, incluindo Bobby Sands, que foram eleitos para o Parlamento durante o protesto.

Também fazia parte de 1983. Labyrinth Prison Escape para escapar de quase 40 prisioneiros republicanos.

McFarlane é considerado também envolvido em um seqüestro de 1983. Ano Don Tidey, para quem o IRA exigiu um resgate de £ 5 milhões, embora o caso contra ele caiu.

Gardaí empurrou os seqüestradores em Derrada Wood em Co Setrim, onde Garda Gary Sheehan e o soldado Patrick Kelly foram mortos porque quatro sequestradores fugiram e a maré liberada.

McFarlane foi derrotado novamente na Holanda em 1986. Anos e libertado da prisão em 1997.

Sra. McDonald é G. McFarlane descreveu como “um líder incrível e atencioso”.

“Essa liderança nunca foi necessária como na brutalidade dos blocos H, e especialmente em dias extremamente difíceis de Gladja em 1981. Os anos. O touro sempre carregou lembranças de seus 10 amigos corajosos”.

McDonald escreveu X: “Até o tempo, estamos absolutamente de coração, mas lembraremos o touro e um dia. Ele viveu sua vida em busca de liberdade, unidade, paz e igualdade. Era vida boa vida, vida. Quem moldou patrimônio que inspirará gerações vindouras.

Precisamos do seu consentimento para carregar esse conteúdo das mídias sociais. Utilizamos várias mídias sociais diferentes para gerenciar conteúdo adicional que pode definir cookies no seu dispositivo e coletar informações sobre sua atividade. Revise suas informações e aceite -as para carregar conteúdo

Em resposta aos tributos do McDonald’s, Austin Stack – cujo pai Brian Stack era a prisão principal e o IRA atirou no pescoço e morreu 18 meses depois – ela escreveu McFarlane Gary Sheehan e Paddy Kelly.

McFarlane estava entre os 38 prisioneiros do IRA que em setembro de 1983 fugiram para a Co. Antrim em setembro de 1983 anos. Eles usaram rifles e facas contrabandeados para superar os funcionários da prisão antes de remover comida para comida e dirigir no portão principal.

Mais tarde, ele foi derrotado com o Escapee Gerry Kelly colegas na Holanda.

Kelly disse que McFarlane era “ativistas republicanos” toda a sua vida “que” deram tudo o que tinha para lutar contra a Irlanda.

Ele disse no comunicado: “Meus primeiros pensamentos estão com sua esposa amorosa Lene e seus filhos, Thomas, Emma e Tina”.

Ele acrescentou: “Ele era uma figura enorme no republicanismo e, especialmente, na época da greve de fome em 1981. Quando 10, nossos camaradas perderam a vida em um cache longo de H-Blocks.

“O bull era cantor, compositor e músico talentoso, e anteriormente cantou em muitos eventos e ocasiões, incluindo o Ard Fheis anterior.

“Infelizmente, muitas, muitas pessoas que o conheciam, o respeitavam e o amavam.”