Mason Gooding, do Scream 7, elogia Neve Campbell: ‘A madrinha do gênero’

Mason Gooding irá repetir seu papel como Chad Meeks-Martin para Grite 7. Juntar-se a Gooding no elenco de Pânico 7 é Neve Campbellque retorna no papel icônico de Sidney Prescott. Ao promover seu novo filme Heart Eyes, Gooding elogiou Campbell por sua profunda influência no gênero de comédia de terror.

“Eu sinto que essa é a madrinha do gênero que temos a sorte de nos apropriar. olhos de coraçãoa ideia de casar dois tons diferentes”, disse Gooding ao Entertainment Tonight. “Obviamente, dado que a experiência abrangente é uma experiência mais horrível e de maior octanagem, que ela até hoje sempre lidou com um nível de facilidade, cuidado e estoicismo que fez com que cada iteração de sua personagem, e posso dizer tudo do seu trabalho.”

Além de Campbell, Gooding está animado por trabalhar novamente com Jasmin Savoy Brown, que interpreta sua irmã na tela, Mindy Meeks-Martin.

“Eu falo com ela o tempo todo”, disse Gooding sobre Brown. “Sinto que poder entrar em um personagem que foi inundado de tanto amor, no set e em geral, permitiu que Jasmine e eu caíssemos em uma retórica que é super confortável para nós, seja sobre como falar em um cena ou decisões tomadas. . . Em última análise, devo isso a ela pelo quão adorável ela é e quão abrangente ela é.”

Quem está envolvido no Pânico 7 além de Mason Gooding?

Pânico 7 também marca o retorno de Courteney Cox, que interpreta a repórter Gale Weathers. Joel McHale interpretará o marido de Sidney, Mark Evans, enquanto Isabel May aparecerá como filha de Sidney.

McKenna Grace, Asa Germann, Sam Rechner, Celeste O’Connor e Anna Camp também estrelam.

As estrelas de Pânico 5 e Pânico VI, Melissa Barrera e Jenna Ortega, estão notavelmente ausentes do elenco. Em novembro, Barrera foi demitida pela Spyglass por seus comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas. No dia seguinte, Ortega desistiu devido a conflitos de agenda na 2ª temporada de quarta-feira, embora mais tarde tenha sido relatado que um desentendimento contratual causou a saída.

criador de franquia Kevin Williamson dirige Pânico 7 a partir de um roteiro de Guy Busick. James Vanderbilt, que tem créditos na história de Busick, produzirá com Paul Neinstein e William Sherak.

Pânico 7 estreia nos cinemas em 27 de fevereiro de 2026.

(Fonte: Entretenimento esta noite)