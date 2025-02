Masters of the Universe projeta Deadpool Star como a feiticeira, o ator do FISTO também anunciou

Ação ao vivo Professores do universo O filme adicionou dois novos membros do elenco.

Travis Knight está trabalhando em uma adaptação da ação ao vivo de Masters of the Universe for Amazon MGM Studios e Mattel. Nicholas Galitzine foi escolhido no papel de He-Man no filme, que é baseado na série de desenhos animados dos anos oitenta e da linha de brinquedos.

Quem se juntou ao elenco de Mestres do Universo?

A Amazon MGM Studios anunciou que Morena Baccarin foi usada para interpretar a feiticeira em Masters of the Universe, enquanto Jóhannes Haukur Jóhannesson foi escolhido como Malcolm/Fisto, o último dos quais é um vilão transformado no herói.

A baccarina é mais conhecida por interpretar Vanessa na franquia Deadpool da Marvel. Ele também interpretou Adria em Stargate SG-1 e Inara Serra em Firefly, enquanto ele também esteve em programas de televisão como Homeland, The Mentalist, The Flash, Gotham, uma série de eventos infelizes e muito mais.

Jóhannesson estrelou episódios de Game of Thrones, Vikings: Valhalla, Sucession and the Witcher. Sua filmografia inclui loira atômica de 2017, The Sisters Brothers de 2018, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga de 2020, Capitão América: Brave Novo Mundo de 2025 e mais.

O elenco de Masters of the Universe também inclui Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Jared Leto como esqueleto, Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Hafthor Bjorsson como Guat Man Como Goat Man e Kojo Attah como Tri-Klops.

Os detalhes da trama permanecem em segredo neste momento. O roteiro vem de Chris Butler, enquanto os rascunhos anteriores foram trabalhados por David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee. A filmografia de Knight inclui Kubo e os dois fortes de 2016, Bumblebee 2018 e Wildwood de 2025.

Atualmente, os mestres do universo têm uma data de lançamento de 5 de junho de 2026.