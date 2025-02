Mata sua esposa esfaqueando e testa suicídio por ingestão de drogas

Femicida em Venaria Reale (Turim), onde foi morta por seu marido 57, Afetou a mulher 51 anos. O homem então tentava se matar desfrutando de drogas. O resgate foi transportado para o Hospital Maria Vittoria, em Turim.

Femicida foi descoberto à noite e apartamento em Gozzano. Se você quiser dar um alarme, ela era irmã de homens porque estava com medo porque ele não podia mais entrar em contato com ele. Quando Carabinieri entrou na casa com bombeiros, eles descobriram o corpo de um ano de cinquenta anos, derramados no banheiro, atingidos por vários tiros nas costas e no peito. O crime ocorreria no topo da disputa familiar.

