Matchbox Elenco: Danai Gurira, de Pantera Negra, junta -se ao filme John Cena Mattel

Pantera Negra, Danai Gurira, assinou oficialmente para se juntar ao Caixa de fósforos Elenco para a próxima adaptação cinematográfica de ação do cinema da linha Tank Toys no mundo real dos filmes de Mattel com o mesmo nome de mesmo nome. No momento, mais detalhes sobre o personagem Walking Dead Star ainda não são revelados.

“A história é descrita como uma aventura global cheia de ação que se concentra em um grupo de amigos de infância que devem trabalhar juntos para impedir um desastre mundial iminente e redescobrir sua amizade ao longo do caminho”, diz a sinopse inicial.

Quem está no elenco da caixa de fósforos?

O filme da Live Action Box será dirigido por John Cena (chupeta), Jessica Biel (Candy), Sam Richardson (Ted Lasso), Teyonah Parris (Wandavision) e Arturo Castro (Broad City). O projeto é liderado por Sam Hargrave, que é mais conhecido por dirigir os filmes de extração de Chris Hemsworth.

O Matchbox foi criado pelo especialista em automóveis Jack Odell em 1953 para produtos da Lesney. Em 1997, a Mattel adquiriu oficialmente a marca de brinquedos. O script é co -escrito por David Coggeshall (o Plano da Família) e Jonathan Tropper (The Adam Project). Ele vem dos filmes originais da Apple, Skydance e Mattel, com David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Robbie Brenner como produtores.

“Por quase 70 anos, a Matchbox trouxe uma enorme relevância cultural e inspirou gerações de crianças a liberar sua imaginação, combinando o que vêem no mundo todos os dias com o que sonham que seu próprio mundo é”, disse Brenner em um Declaração anterior Quando o projeto foi anunciado pela primeira vez em 2022. “Esperamos trabalhar com nossos incríveis parceiros na mídia de paraquedas para criar uma história para a tela grande que evoca o mesmo espírito imaginativo dessa amada franquia Mattel e encanta fãs de todas as idades.

(Fonte: O repórter de Hollywood)